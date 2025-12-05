Social-Media-Verbot: Das denken die Kinder darüber

Als erstes Land der Welt verbietet Australien soziale Medien für Kinder und Jugendliche. Ab dem 10. Dezember gilt ein Mindestalter von 16 Jahren für Plattformen wie TikTok, Instagram und Snapchat. Ein Modell, das Schule machen könnte. Doch was sagen eigentlich die Betroffenen dazu?
Ab dem 10. Dezember müssen viele der weltweit größten Social-Media-Plattformen die Konten aller Nutzer unter 16 Jahren in Australien löschen. Das betrifft Hunderttausende Kinder und Jugendliche: Allein Instagram zählt etwa 350.000 australische Nutzer im Alter von 13 bis 15 Jahren. Rund 150.000 Jugendliche im selben Alter nutzen Facebook. Die jungen Nutzerinnen und Nutzer können dann zwar weiterhin Inhalte ansehen, jedoch keine Kanäle mehr abonnieren, Beiträge kommentieren oder mit „Gefällt mir“ markieren.
