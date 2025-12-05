Millionenpleite: Bauträger schlittert in Konkurs

Pleiten in der Baubranche gehen weiter

Die Sanierungs- und Konkursverfahren in der Vorarlberger Baubranche setzen sich fort: Anfang November musste das Unternehmen Markus Tschohl Küchen auf Eigenantrag Insolvenz anmelden und hinterließ rund 3,7 Millionen Euro Passiva – betroffen sind 15 Mitarbeitende. Ende November folgte die Feldkircher Maler- und Anstreicherfirma Farben-Krista, die mit gut einer Million Euro überschuldet ist.