Frau in „Liebeszelle“ getötet: Häftling schweigt

Beim letzten Mal sei im Dienstzimmer ein Signal zu hören gewesen, sagte die Justizbeamtin Anja H. (52) vor Gericht. Sie habe nachgefragt, was los sei, aber keine Antwort bekommen. Stattdessen habe sie nur Töne gehört, die sie als Sexgeräusche des Paares interpretiert hätte. „Ich ging davon aus, dass die beiden die gemeinsame Zeit bis zum Schluss ausnutzen wollten.“ Ein fataler Fehler, wie sich wenig später herausstellte.