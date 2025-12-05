Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vom Dieb zum Mörder

Frau in „Liebeszelle“ getötet: Häftling schweigt

Ausland
05.12.2025 16:32
Im deutschen Sachsen-Anhalt hat ein Häftling im April seine Ehefrau in einer „Liebeszelle“ ...
Im deutschen Sachsen-Anhalt hat ein Häftling im April seine Ehefrau in einer „Liebeszelle“ getötet, nun steht er vor Gericht. (Symbolbild)(Bild: Harald Schume)

Vor einigen Monaten hat ein Häftling (38) seine Ehefrau (35) in einer sogenannten „Liebeszelle“ im deutschen Sachsen-Anhalt getötet. Zuvor hatte er sich unauffällig verhalten, es gab keine Beanstandungen. Nun steht der Mann, der wegen Diebstahls und Betrugs in Haft saß, vor Gericht – und schweigt zu den Vorwürfen.

0 Kommentare

Die Tat ereignete sich am 3. April in der Justizvollzuganstalt Burg nordöstlich von Magdeburg. An diesem Tag besuchte Franziska A. ihren Ehemann Stephan A. (38) – wie bereits 13 Male zuvor – in einer sogenannten „Liebeszelle“, wie die „Bild“ online berichtete. Diese Hafträume haben Flur, Toilette, Sofa, Küchenzeile, einen Hauptraum und Panorama-Fenster mit einem vergitterten Balkon. Die Besuche dort fanden jeweils zwischen 9 und 14 Uhr statt.

Beim letzten Mal sei im Dienstzimmer ein Signal zu hören gewesen, sagte die Justizbeamtin Anja H. (52) vor Gericht. Sie habe nachgefragt, was los sei, aber keine Antwort bekommen. Stattdessen habe sie nur Töne gehört, die sie als Sexgeräusche des Paares interpretiert hätte. „Ich ging davon aus, dass die beiden die gemeinsame Zeit bis zum Schluss ausnutzen wollten.“ Ein fataler Fehler, wie sich wenig später herausstellte.

Zitat Icon

Ich ging davon aus, dass die beiden die gemeinsame Zeit bis zum Schluss ausnutzen wollten.

Justizbeamtin vor Gericht

Nach dem Ende der Besuchszeit öffnete eine Kollegin die Tür und fand Franziska A. leblos auf dem Rücken vor. Der Angeklagte sei vor dem Sofa gehockt und habe sich sofort ergeben. „Ich leiste keinen Widerstand“, soll Stephan A. gesagt haben. Die Staatsanwältin sagte aus, dass der Tod der zweifachen Mutter gegen 13.43 Uhr festgestellt worden sei. Sie sei durch starken Druck auf den Hals gestorben, damit erwürgt worden.

Der Hintergrund der Alarmierung im Dienstzimmer der Justizwache blieb zunächst unklar. Möglicherweise wurden Lichtschalter und Sprechanlage miteinander verwechselt.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Raum nicht überwacht
Häftling brachte Ehefrau in „Liebeszelle“ um
04.04.2025

Familie will Motiv wissen
Franziska A. hinterlässt ein neun- und ein 13-jähriges Mädchen. „Die Getötete war Tochter, Schwester, Mutter. Ihre Familie will zuallererst einmal wissen, warum der Angeklagte sie getötet hat“, sagte Rechtsanwalt Jan Siebenhüner. Bisher schweige dieser aber zu allen Vorwürfen. Gegen ihn wird wegen Totschlag ermittelt.

Die sogenannten Liebeszellen werden nicht überwacht. Dort dürfen nur jene Häftlinge Besuch bekommen, die noch lange einsitzen müssen, und gegen die es keine Beanstandungen gibt. Auf diese Weise sollen soziale Kontakte aufrechterhalten werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf