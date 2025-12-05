Kim Kardashian versext schon mal Weihnachten

Bei Kim Kardashian wird sogar die Weihnachtszeit zur sexy Show. Die Reality-TV-Queen feierte nämlich ihr höchstpersönliches „Kimsmas“ – und sparte dabei nicht an sexy Outfits!
Geht es nach Kim Kardashian, dann wird Weihnachten heuer in jedem Fall weiß. Die 45-Jährige machte für ihr höchstpersönliches Fest nämlich den Schneeflocken, auf die im Advent so viele hoffen, Konkurrenz und zeigte sich in mehreren weißen Looks.
Und sparte dabei natürlich nicht an Freizügigkeit. Und so stieß vermutlich ein Look bei den Fans auf ganz viel Begeisterung: Kims knallenges Kleidchen mit flauschigem Saum und Mega-Dekolleté!
Klicken Sie sich hier durch die sexy „Kimsmas“-Looks der Reality-TV-Queen:
Dazu kombinierte die Skims-Gründerin weiße Spitzenstrumpfhosen und eine weiße Schleife im Haar. Das gefiel selbst Santa Claus, der in Kardashians Fall ebenfalls ziemlich hot ausfiel – Sixpack inklusive!
Promi-Gäste feierten mit
Zu Gast bei Kims sexy Weihnachtsshow waren natürlich auch Mama Kris Jenner und Schwester Khloé Kardashian. Aber auch Kathy Hilton, Mama von Paris Hilton, Kyle Richards und Snoop Dogg mischten mit.
Und wer sich immer noch fragt, wer denn nun der sexy Santa ist: Es handelt sich dabei um Nicolas Vansteenberghe, der als Teilnehmer der US-Version von „Love Island“ berühmt wurde.
Der TV-Star veröffentlichte auf seinem Profil ebenfalls Fotos mit Kim Kardashian:
Jeder kann so sexy feiern wie Kim!
Was es mit „Kimsmas“ auf sich hatte? Es war ein TikTok-Shopping-Event, den die findige Geschäftsfrau ins Leben gerufen hatte, um ihre Skims-Produkte an den Mann – und natürlich die Frau – zu bringen.
Mit Erfolg! Denn viele Stücke der Skims-Weihnachtskollektion sind längst nur noch in ausgwählten Größen im Online-Shop erhältlich. Wer sich also Kims sexy Mini-Kleid sichern möchte, der muss wohl schnell zuschlagen ...
