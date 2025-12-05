ÖTV-Präsident Martin Ohneberg tritt von Amt zurück

„Mehr Mittel für Athletinnen und Athleten!“

Seinen anstehenden Rückzug begründete Ohneberg (54) damit, dass sich „der Zeitpunkt richtig anfühlt. Ich habe von Beginn an für mich entschieden, ein ehrenamtliches Präsidentenamt nicht dauerhaft auszuüben.“ Er sei überzeugt, dass frische Impulse wichtig sind, schrieb der Unternehmer in einer persönlichen Erklärung. Er führte die Entwicklung des Verbands an. Es sei gelungen, diesen zu modernisieren, strukturell zu stärken und professioneller aufzustellen.