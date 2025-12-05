ÖTV-Präsident Martin Ohneberg tritt von Amt zurück

Martin Ohneberg wird im kommenden April sein Amt als Präsident des österreichischen Tennis-Verbandes zurücklegen!
Er werde für den Posten bei der anstehenden Präsidiumswahl nicht mehr antreten, gab Ohneberg in einer Aussendung des ÖTV am Freitag bekannt. Seine Entscheidung habe er im Rahmen der Präsidentenkonferenz in Linz offengelegt. Der Vorarlberger ist seit Jänner 2022 als Nachfolger von Magnus Brunner Präsident des Tennis-Verbandes.
„Mehr Mittel für Athletinnen und Athleten!“
Seinen anstehenden Rückzug begründete Ohneberg (54) damit, dass sich „der Zeitpunkt richtig anfühlt. Ich habe von Beginn an für mich entschieden, ein ehrenamtliches Präsidentenamt nicht dauerhaft auszuüben.“ Er sei überzeugt, dass frische Impulse wichtig sind, schrieb der Unternehmer in einer persönlichen Erklärung. Er führte die Entwicklung des Verbands an. Es sei gelungen, diesen zu modernisieren, strukturell zu stärken und professioneller aufzustellen.
Als Wunsch äußerte er außerdem mehr politisches Verständnis für den Wert des Sports. „Weniger Eitelkeiten und Eigeninteressen im Funktionärswesen, mehr Professionalität, Transparenz und Mut zur Vereinfachung der komplexen Strukturen. Mehr Mittel für Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer sowie für die Sportentwicklung – und weniger für Strukturen und Verwaltung“, schrieb Ohneberg.
