Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrugsbekämpfer

Im schlimmsten Fall drohen Benko bis zu 20 Jahre

Wirtschaft
05.12.2025 16:30

Seit Jahren steht René Benko im Visier der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Nun tut sich eine neue Front auf: Das Amt für Betrugsbekämpfung ermittelt wegen mutmaßlichen Finanzbetrugs. Bitter für Benko: Eine mögliche Strafe würde zusätzlich auferlegt und den drohenden Strafrahmen auf bis zu 20 Jahre erhöhen.

0 Kommentare

Am 10. Dezember steht René Benko erneut vor dem Landesgericht Innsbruck. Im zweiten Prozess geht es erneut um betrügerische Krida, diesmal um einen geheimen Tresor, dessen wertvoller Inhalt (Luxusuhren, Manschettenknöpfe, Bargeld) vor den Gläubigern des Milliardenpleitiers versteckt worden sein soll. Abseits davon ermittelt die WKStA in einem Dutzend weiterer Stränge wegen des Verdachts der Untreue und des schweren Betrugs. Benko bestreitet die Vorwürfe vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.

Das österreichische Strafgesetzbuch schreibt selbst bei schwersten Vermögensdelikten, wie sie Benko vorgeworfen werden, eine Obergrenze vor: Auch wenn der 48-jährige Tiroler in den kommenden Jahren weitere Verurteilungen nach dem Strafgesetzbuch kassieren würde, bliebe es insgesamt bei maximal zehn Jahren Haft. Im Gegensatz etwa zu den USA, wo ein Finanzbetrüger wie Bernie Madoff sogar zu 150 Jahren verurteilt werden kann.

Sonderermittler der Finanz
Doch für Finanzjongleur Benko hat sich mit Ermittlungen wegen Finanzbetrugs eine neue, gefährliche Front aufgetan: Laut Recherchen von „Krone“ und „News“ ermittelt das Amt für Betrugsbekämpfung abseits der öffentlichkeitswirksamen Strafprozesse seit Monaten auf Hochtouren gegen den Spekulanten. Die Sonderermittler des Finanzministeriums verfügen über die Befugnisse der Kriminalpolizei und haben dem Vernehmen nach vor allem die Benko-Stiftungen im Visier.

Gegen Benko ermittelt auch das Amt für Betrugsbekämpfung.
Gegen Benko ermittelt auch das Amt für Betrugsbekämpfung.(Bild: APA/BARBARA GINDL, Krone KREATIV)
Lesen Sie auch:
Im Zuge der Milliarden-Pleite von René Benko sezierten manche Medien auch das Privatleben des ...
Medium geklagt
Benko-Ehefrau siegte erneut nach „Scheidungs-Lüge“
03.12.2025
Grasser spielt Fußball
Benko teilt Zelle mit einem Hells-Angels-Rocker
01.12.2025
Kuriose Haftprüfung
Benko: „Funktioniert noch wie zu Kaisers Zeiten“
21.11.2025

Bitter für Benko: Mögliche Verurteilungen nach dem Finanzstrafgesetz gehen nicht in allfälligen Strafen für Vermögensdelikte auf. Heißt: Auf Finanzbetrug stehen ebenfalls bis zu zehn Jahre Haft. Und eine Haft im Falle der Verurteilung wegen Finanzbetrugs würden zusätzlich zu Verurteilungen wegen Betrugs, Krida und Untreue verhängt werden – ohne den zehnjährigen Deckel des Strafgesetzbuches. Im schlimmsten Fall drohen Benko deshalb bei Verurteilungen insgesamt bis zu 20 Jahre Haft.

Porträt von Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.012 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.435 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.107 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Wirtschaft
Über EU-Schnitt
Spritpreise schießen in Österreich in die Höhe
Krone Plus Logo
Gastro-Krise?
Wo in Wien die Wirtshäuser sterben und wo nicht
„Keine Kündigungen“
Raiffeisen Bank meldete 70 Mitarbeiter beim AMS an
Zweidrittelmehrheit
Billigstrom-Gesetz: Regierung nun auf Stimmenfang
Krone Plus Logo
Achtung Schuldenfalle
Drei Viertel der Käufer nutzen Zahlungsaufschub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf