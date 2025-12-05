Im schlimmsten Fall drohen Benko bis zu 20 Jahre

Bitter für Benko: Mögliche Verurteilungen nach dem Finanzstrafgesetz gehen nicht in allfälligen Strafen für Vermögensdelikte auf. Heißt: Auf Finanzbetrug stehen ebenfalls bis zu zehn Jahre Haft. Und eine Haft im Falle der Verurteilung wegen Finanzbetrugs würden zusätzlich zu Verurteilungen wegen Betrugs, Krida und Untreue verhängt werden – ohne den zehnjährigen Deckel des Strafgesetzbuches. Im schlimmsten Fall drohen Benko deshalb bei Verurteilungen insgesamt bis zu 20 Jahre Haft.