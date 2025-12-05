Im schlimmsten Fall drohen Benko bis zu 20 Jahre

Seit Jahren steht René Benko im Visier der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Nun tut sich eine neue Front auf: Das Amt für Betrugsbekämpfung ermittelt wegen mutmaßlichen Finanzbetrugs. Bitter für Benko: Eine mögliche Strafe würde zusätzlich auferlegt und den drohenden Strafrahmen auf bis zu 20 Jahre erhöhen.
Am 10. Dezember steht René Benko erneut vor dem Landesgericht Innsbruck. Im zweiten Prozess geht es erneut um betrügerische Krida, diesmal um einen geheimen Tresor, dessen wertvoller Inhalt (Luxusuhren, Manschettenknöpfe, Bargeld) vor den Gläubigern des Milliardenpleitiers versteckt worden sein soll. Abseits davon ermittelt die WKStA in einem Dutzend weiterer Stränge wegen des Verdachts der Untreue und des schweren Betrugs. Benko bestreitet die Vorwürfe vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.
Das österreichische Strafgesetzbuch schreibt selbst bei schwersten Vermögensdelikten, wie sie Benko vorgeworfen werden, eine Obergrenze vor: Auch wenn der 48-jährige Tiroler in den kommenden Jahren weitere Verurteilungen nach dem Strafgesetzbuch kassieren würde, bliebe es insgesamt bei maximal zehn Jahren Haft. Im Gegensatz etwa zu den USA, wo ein Finanzbetrüger wie Bernie Madoff sogar zu 150 Jahren verurteilt werden kann.
Sonderermittler der Finanz
Doch für Finanzjongleur Benko hat sich mit Ermittlungen wegen Finanzbetrugs eine neue, gefährliche Front aufgetan: Laut Recherchen von „Krone“ und „News“ ermittelt das Amt für Betrugsbekämpfung abseits der öffentlichkeitswirksamen Strafprozesse seit Monaten auf Hochtouren gegen den Spekulanten. Die Sonderermittler des Finanzministeriums verfügen über die Befugnisse der Kriminalpolizei und haben dem Vernehmen nach vor allem die Benko-Stiftungen im Visier.
Bitter für Benko: Mögliche Verurteilungen nach dem Finanzstrafgesetz gehen nicht in allfälligen Strafen für Vermögensdelikte auf. Heißt: Auf Finanzbetrug stehen ebenfalls bis zu zehn Jahre Haft. Und eine Haft im Falle der Verurteilung wegen Finanzbetrugs würden zusätzlich zu Verurteilungen wegen Betrugs, Krida und Untreue verhängt werden – ohne den zehnjährigen Deckel des Strafgesetzbuches. Im schlimmsten Fall drohen Benko deshalb bei Verurteilungen insgesamt bis zu 20 Jahre Haft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.