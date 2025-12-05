Cloudflare-Aussetzer legte etliche Websites lahm

Auf der Webseite des Anbieters wurde erklärt, dass das Netzwerk „Probleme“ habe und man die Angelegenheit untersuche. „Cloudflare untersucht Berichte über eine große Anzahl leerer Seiten bei Verwendung der Listen-API in einem Workers-KV-Namespace“, hieß es gegen 10 Uhr auf der offiziellen Status-Website, auf der über Ausfälle informiert wird. Man arbeite an der Behebung.