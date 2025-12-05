Leseprobleme hängen mit sozialer Herkunft zusammen

1,7 Millionen Österreicher haben Lesedefizite

Besonders alarmierend sind die Entwicklungen beim Lesen. Schwierigkeiten dabei hat längst nicht mehr nur eine kleine Gruppe. Mittlerweile zählt fast ein Drittel der Erwachsenen zur Risikogruppe, die Texte nicht sinnerfassend lesen können. Innerhalb von elf Jahren ist diese um 70 Prozent gewachsen: von rund einer Million auf heute 1,7 Millionen Betroffenen. Im Jahr 2011 lag Österreich mit den Ergebnissen noch über dem OECD-Schnitt.