Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1,7 Mio. betroffen

Leseprobleme hängen mit sozialer Herkunft zusammen

Innenpolitik
05.12.2025 16:18
Die Abstammung der Eltern spielt bei der Lesekompetenz eine bedeutende Rolle.
Die Abstammung der Eltern spielt bei der Lesekompetenz eine bedeutende Rolle.(Bild: Kazakov - stock.adobe.com)

Leseschwierigkeiten betreffen in Österreich immer mehr Erwachsene und sind längst kein Randproblem mehr. Seit Freitag sind die Gründe dafür im Rahmen einer Auswertung auf dem Tisch. Die Arbeiterkammer will sich deshalb für gezielte Weiterbildung einsetzen, um die Kompetenzen zu stärken. 

0 Kommentare

Österreich liegt bei zentralen Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen und digitaler Bildung unter dem OECD-Durchschnitt. Das bestätigten die Ergebnisse der zweiten PIAAC-Studie („Erwachsenen-PISA“), die im Dezember 2024 veröffentlicht wurden. Die Gründe dafür sind seit Freitag klar.

1,7 Millionen Österreicher haben Lesedefizite
Besonders alarmierend sind die Entwicklungen beim Lesen. Schwierigkeiten dabei hat längst nicht mehr nur eine kleine Gruppe. Mittlerweile zählt fast ein Drittel der Erwachsenen zur Risikogruppe, die Texte nicht sinnerfassend lesen können. Innerhalb von elf Jahren ist diese um 70 Prozent gewachsen: von rund einer Million auf heute 1,7 Millionen Betroffenen. Im Jahr 2011 lag Österreich mit den Ergebnissen noch über dem OECD-Schnitt.

Soziale Herkunft ist bedeutender Faktor
Der detaillierte Studienbericht wurde am Freitag von der Statistik Austria vorgestellt. Darin wurde untersucht, welche Faktoren den stärksten Einfluss auf die spätere Lesekompetenz von Erwachsenen hierzulande haben. Als wichtigste Einflussgrößen zeigten sich dabei:

Ursachen auf die Lesekompetenz von Erwachsenen

  1. Eigener Bildungsabschluss (Abschluss der Matura oder nicht)
  2. Bildungsstand der Eltern 
  3. Schulwahl in der Sekundarstufe (Abschluss der AHS-Unterstufe oder Mittelschule)

Zusätzlich spielen auch die Erstsprache (Deutsch oder andere Sprache) und der Besuch eines Kindergartens eine große Rolle. Statistik Austria betonte außerdem, dass die soziale Herkunft zunehmend entscheidend für den Bildungserfolg wird. Zwar würden gezielte Bildungsmaßnahmen wie Kindergartenbesuch, Schulwahl, sowie Abschlüsse helfen, sie können jedoch soziale Unterschiede nicht vollständig kompensieren.

Arbeiterkammer fordert Maßnahmen
Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der Arbeiterkammer (AK) Wien, sieht dringenden Handlungsbedarf. Wer seine Grundkompetenzen stärken kann, erhält mehr Chancen, Mitbestimmung und Selbstvertrauen – sowohl für die berufliche Aus- und Weiterbildung als auch für gesellschaftliche, wirtschaftliche und demokratische Teilhabe.

Lesen Sie auch:
Lesekompetenz:
29 Prozent der Erwachsenen haben Probleme
10.12.2024

Die AK fordert daher, das Programm „Level up – Erwachsenenbildung“ im Bereich der Basisbildung deutlich auszubauen. Dazu zählen zusätzliche gebührenfreie Kurse sowie ein erweitertes Angebot für „Deutsch als Fremdsprache“ (DaZ), um echte Teilhabe für alle zu ermöglichen.

Zitat Icon

Digitale und sprachliche Fähigkeiten müssen gestärkt werden, damit Menschen Informationen verstehen, einordnen und wirklich mitbestimmen können.

Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der Arbeiterkammer Wien

Bild: (c) LISI SPECHT www.lisi.at

„Erwachsenen-PISA“ misst Lesen, Rechnen und Problemlösen
Die PIAAC ist eine von der OECD unterstützte internationale Studie, die regelmäßig – zuletzt in 31 Ländern, die wichtigsten Grundkompetenzen von Erwachsenen (im Alter von 16 bis 65 Jahren) untersucht – etwa Lesen, Alltagsmathematik und problemlösendes Denken. Diese Fähigkeiten gelten als entscheidend, um die Anforderungen des täglichen Lebens und der Arbeitswelt gut bewältigen zu können.

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.012 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.435 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.107 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Innenpolitik
Zweidrittelmehrheit
Billigstrom-Gesetz: Regierung nun auf Stimmenfang
1,7 Mio. betroffen
Leseprobleme hängen mit sozialer Herkunft zusammen
„Bugs-Bunny-Prozess“
Netanyahu verspottet sein Korruptionsverfahren
Was ab Jänner gilt
Jugend schäumt: Merz peitscht Rentenpaket durch
EU zeigt Zähne
Millionenstrafe für Elon Musks Online-Plattform X
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf