WM 2026: Die „Krone“-Auslosungsparty im Stream

Die Fußball-Welt liegt im Auslosungsfieber – und die „Krone“ treibt die Quecksilber-Säule noch einmal ordentlich in die Höhe! Wir begleiten die mit Spannung erwartete Einteilung der Gruppen für die Fußball-WM 2026 zusammen mit der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) in Form einer smarten Business- und Sport-Party. Als Gäste haben sich – neben vielen Hochkarätern aus Business, Politik und Dipolmatie – unter anderen Andreas Herzog, Reporter-Legende Hans Huber und George Alaba angesagt. Ab 17 Uhr gibt‘s hier im LIVESTREAM ein knackiges Programm mit hochkarätigen Speakern als bekömmliches Appetithäppchen für die große Show in Washington (die wir wiederum live auf sportkrone.at tickern).
