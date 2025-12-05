Raiffeisen Bank meldete 70 Mitarbeiter beim AMS an

Hintergrund sei das Ziel, die Kosten am Hauptsitz in Wien in den kommenden drei Jahren trotz Inflation konstant zu halten. Man setze dazu überwiegend auf „natürliche Fluktuation“, sprich darauf, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Pension oder Karenz gehen, nicht nachbesetzt werden. Arbeitsverhältnisse würden nur in Einzelfällen aufgelöst werden, bevorzugt einvernehmlich und in Abstimmung mit dem Betriebsrat.