Drei Viertel der Käufer nutzen Zahlungsaufschub

Obwohl den Österreichern die Gefahren von Ratenkauf, 30-Tage-Zahlungszielen & Co. bewusst sind, liegt „jetzt kaufen, später zahlen“ im Trend. Doch hier ist Vorsicht geboten, so die Finanzexperten. Es ist oft der erste Schritt in die Schuldenfalle – auch weil damit oft hohe Zinsen und Gebühren verbunden sind.