Zehnjähriger Kärntner fährt für Fernando Alonso

2020 bekam der Sachsenburger Demir Halilovic sein erstes Kart, jetzt fährt er mit nur zehn Jahren bereits für Formel-1-Star Fernando Alonso. In der World Series of Karting (WSK) fordert er die Söhne von Gerhard Berger und Toto Wolff. Auch Mika Häkkinen lief er bereits über den Weg. Dafür greift sein Papa Resid auch ganz tief ins Geld-Börserl!
Seit seinem fünften Lebensjahr jagt der Sachsenburger Demir Halilovic (jetzt ist er zehn Jahre alt) seinem großen Traum, eines Tages ein Formel-1-Fahrer zu sein, hinterher! Mit bis zu 110 km/h im Kart. „Wir hatten mit Motorsport eigentlich nichts zu tun, aber ihm hat die Formel 1 schon immer gefallen“, erzählt sein Papa Resid Halilovic.
