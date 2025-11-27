Zehnjähriger Kärntner fährt für Fernando Alonso

Seit seinem fünften Lebensjahr jagt der Sachsenburger Demir Halilovic (jetzt ist er zehn Jahre alt) seinem großen Traum, eines Tages ein Formel-1-Fahrer zu sein, hinterher! Mit bis zu 110 km/h im Kart. „Wir hatten mit Motorsport eigentlich nichts zu tun, aber ihm hat die Formel 1 schon immer gefallen“, erzählt sein Papa Resid Halilovic.