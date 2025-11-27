Doris K. stellt Dieb: „Wo ist meine Geldbörse?“

„Risiko war überschaubar“

Ob sie keine Angst gehabt habe, dass der Gauner aggressiv werden könnte oder gar ein Messer ziehe? „Kurz habe ich darüber nachgedacht. Aber dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass am Bahnhof mehr gestohlen als geraubt wird und habe das Risiko als überschaubar eingeschätzt“, sagt die 51-Jährige. Sie war aber sehr froh, dass sie ihre Geldbörse zurück hatte: „Ich habe gerade mein Wochenbudget abgehoben, und auch ein Weihnachtsgeschenk war schon drinnen.“