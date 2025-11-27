Nach Unimarkt-Aus: Nur zwei Filialen haben Zukunft

Was passiert mit Wals, Seekirchen und Lamprechtshausen?

Anders sieht es in Lamprechtshausen aus. Hier ist im Unimarkt auch der Post-Partner untergebracht. „Uns trifft es doppelt. So wie es ausschaut, verlieren wir so auch die Poststelle“, sagt Ortschefin Andrea Pabinger (ÖVP). Sie sei aber bereits eifrig auf der Suche nach einer Lösung für einen neuen Post-Partner. „Es ist nicht einfach.“