Politik in Neunkirchen kommt einfach nicht zu Ruhe

Ehrliche Worte von einem „Fast-Bürgermeister“

Nach dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Ostzovics am 17. November wurde noch am selben Tag der Unternehmer Wolfgang Kessler aus dem Hut gezaubert, der aber nach drei Tagen wieder das Handtuch warf – mit einem ehrlichen Statement: „Kaum waren erste Gespräche geführt, dominierten nicht Projekte, nicht Visionen, nicht die Anliegen der Bürger – sondern Posten, Taktik und Parteipolitik“. Und: „Das Scheitern meiner Kandidatur liegt nicht am Rückhalt der Menschen in Neunkirchen, sondern an einem politischen Umfeld, das sich schwer damit tut, neue Wege in dieser herausfordernden Zeit zuzulassen. Do geht nix.“