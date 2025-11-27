Vorteilswelt
Archie und Lili dabei!

Sussexes sorgten für Thanksgiving-Überraschung

Royals
27.11.2025 07:29
Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgten für eine schöne Überraschung vor Thanksgiving: Sie ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgten für eine schöne Überraschung vor Thanksgiving: Sie halfen in einer Gemeinschaftsküche – und brachten ihre Kinder Archie und Lilibet mit!

Prinz Harry (41) und seine Frau Herzogin Meghan (44) haben gemeinsam mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) für einen guten Zweck in einer Gemeinschaftsküche ausgeholfen. 

Vor dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving, dem Erntedankfest, packte die Familie am Mittwoch mit anderen Helfern und Helferinnen in Los Angeles in der Küche der Organisation „Our Big Kitchen Los Angeles“ (OBKLA) mit an. Dort werden Mahlzeiten für Bedürftige bereitet und abgepackt.

In einer Instagramstory und auf der Webseite ihrer Stiftung Archewell veröffentlichten sie Fotos von ihrem Einsatz.

Auf Instagram veröffentlichte Meghan Fotos der Hilfs-Aktion, auf denen unter anderem auch ...
Auf Instagram veröffentlichte Meghan Fotos der Hilfs-Aktion, auf denen unter anderem auch Prinzessin Lilibet zu sehen ist.

„Lass dich blicken, tue Gutes“
Mit Gummihandschuhen und Schürzen stehen sie an einem langen Tisch und hantieren mit Teig, Gemüse und anderen Nahrungsmitteln.

„Lass dich blicken, tue Gutes“, so das Motto in dem Post. Sie wollten weiterhin „Mitgefühl in die Tat umsetzen“, um Gemeinschaften vor Ort und weltweit zu unterstützen, hieß es auf der Archewell-Webseite.

Doch nicht nur Lili, sondern auch ihr Bruder, Prinz Archie, packte kräftig mit an.
Doch nicht nur Lili, sondern auch ihr Bruder, Prinz Archie, packte kräftig mit an.

Das im US-Bundesstaat Kalifornien lebende Paar ist auch für sein soziales Engagement bekannt.

