Sussexes sorgten für Thanksgiving-Überraschung

Prinz Harry (41) und seine Frau Herzogin Meghan (44) haben gemeinsam mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) für einen guten Zweck in einer Gemeinschaftsküche ausgeholfen.
Vor dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving, dem Erntedankfest, packte die Familie am Mittwoch mit anderen Helfern und Helferinnen in Los Angeles in der Küche der Organisation „Our Big Kitchen Los Angeles“ (OBKLA) mit an. Dort werden Mahlzeiten für Bedürftige bereitet und abgepackt.
In einer Instagramstory und auf der Webseite ihrer Stiftung Archewell veröffentlichten sie Fotos von ihrem Einsatz.
„Lass dich blicken, tue Gutes“
Mit Gummihandschuhen und Schürzen stehen sie an einem langen Tisch und hantieren mit Teig, Gemüse und anderen Nahrungsmitteln.
„Lass dich blicken, tue Gutes“, so das Motto in dem Post. Sie wollten weiterhin „Mitgefühl in die Tat umsetzen“, um Gemeinschaften vor Ort und weltweit zu unterstützen, hieß es auf der Archewell-Webseite.
Das im US-Bundesstaat Kalifornien lebende Paar ist auch für sein soziales Engagement bekannt.
