Conchita Wurst zum Song Contest: „Ich wäre dabei“

Künstler Tom Neuwirth feiert als exzentrischer Habsburger im Stück des Wiener Rabenhof-Theaters „Luzi Wuzi – Ich bin die Kaiserin“ einen Riesenerfolg – so sehr, dass dazu sogar die Mini-Platte „Wundgeküsst“ erschienen ist. Mit der „Krone“ sprach er kurz vor der 50. Jubiläumsshow über seinen Bühnen-Meilenstein, die neue Veröffentlichung und die Frage, ob für ihn im Mai ein Eurovision-Song-Contest-Comeback infrage kommt.
Schrill, humorvoll und dramatisch – so präsentiert sich die Erfolgsproduktion „Luziwuzi – Ich bin die Kaiserin“. Mittendrin: Musiker und Kunstfigur Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, der den exzentrischen Habsburger Ludwig Viktor mit spürbarer Hingabe auf die Bühne des Rabenhof-Theaters bringt. Zum Jubiläum der 50. Vorstellung trafen wir den „Luziwuzi“ backstage – und wollten zuerst wissen, wie sich dieser Meilenstein anfühlt. „Wie 50 Jahre, nur dass ich noch nicht 50 bin“, lacht er. „Wir wollten eigentlich nur 13 Shows machen, jetzt sind es 50. Das ist ein Geschenk.“ Dass alles so wunderbar „matcht“, wie er sagt – vom Ensemble bis zum Bühnenbild -, sei keineswegs selbstverständlich.
Was ihm aus dieser intensiven Zeit besonders in Erinnerung geblieben ist? „Die Premiere war extrem – ich war wahnsinnig nervös. Normal ist mir wurscht, was Leute sagen, aber wenn man etwas zum ersten Mal macht und‘s dann heißt, es war grottig, das würd’ mich schon kränken. Dieses Gefühl, etwas Neues zu wagen, liebe ich aber total. Rückblickend ist das immer das Coolste.“
Mini-Platte „Wundgeküsst“ und ESC-Comeback?
Das Stück selbst vereint Humor, Tragik und Momente, die einen zum Nachdenken – oder schlicht zum Schnaufen – bringen. Eigentlich perfekt für den heute 37-Jährigen. Besonders das Komische hat es ihm angetan: „Ich liebe es, wenn ich Menschen zum Lachen bringe. Das ist, als würde ein Vampir Blut trinken – so ein Rausch ist das für mich.“
Und weil die Produktion so gut läuft, gibt’s jetzt auch die bereits erschienene EP „Wundgeküsst“, auf der Neuwirth Gedichte von Heinrich Heine singt, vertont von Filmkomponist Kyrre Kvam. „Wir wollten etwas zum Mitnehmen schaffen und ich glaube, die Leute werden irrsinnige Freude damit haben.“
„Luziwuzit“ ist für mich ...
... ein Ausleben all meiner Talente.
Eine Emotion, die „Wundgeküsst“ für dich trägt ...
... Wehmut
Song Contest, ein Ort für ...
... Vielfalt
Mein liebster Moment im Rampenlicht ist, ...
... der Applause.
Ein Satz, den ich sehr oft sage ...
... „It is what it Is“
Während Tom auf der Bühne neue Facetten zeigt und sie auslebt, rückt ein anderes Großereignis näher, das untrennbar mit seiner Karriere verbunden ist: Der Eurovision Song Contest. Fans wünschen sich Jahr für Jahr ein Comeback – doch wie groß ist die Lust darauf wirklich? „Als Kandidat gar nicht“, stellt er klar. „Moderieren? Ja, ich liebe es. Aber meine Lust, mich kreativ zu präsentieren, ist viel größer. Darauf hätte ich riesige Lust.“ Was müsste denn passieren, damit er Ja sagt? „Na bitte, goa nix“, grinst er. „Viel muss nicht passieren, wenn ich die Möglichkeit bekomme, etwas zu inszenieren und zu singen, wäre ich eh dabei.“
