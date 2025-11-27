Casillas-Trikot: Letzter Finalheld blickt zurück

Berger vs. Casillas im Elfmeterkrimi

Gegner im Finale war – wie schon in der Vorrunde – Spanien mit einem gewissen Iker Casillas im Tor, dem späteren Welt- und Europameister und mehrmaligem Champions-League-Sieger. Berger gerät heute noch in Schwärmen, wenn er an die Begegnung zurückdenkt: „Ich spielte damals bei der zweiten Mannschaft von Austria Salzburg in der Regionalliga West. Casillas war mir schon ein Begriff, weil er bei Real Madrid und unter den Experten als Riesentalent galt. Das bewies er auch, indem er nur wenige Monate nach der EM mit bereits 16 Jahren im Profikader stand. Das war schon ein besonderes Gefühl für mich, mich mit ihm messen zu dürfen. Überhaupt war die Elf der Spanier gespickt mit Spielern von großen Klubs.“