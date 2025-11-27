„Gefährlich“: Onkel Ralf kein Fan von Micks Plänen

„Ich bleibe dabei“

Ganz geheuer ist Onkel Ralf der Plan nicht, im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“ meinte der 50-Jährige: „Meine Einstellung zum Thema ist klar. Ich bleibe dabei, ich halte die IndyCar nach wie vor für sehr gefährlich, aber ich verstehe, er ist jung, er will sich was beweisen.“ Die Chancen, in die Formel 1 zurückzukehren würden mit dem Schritt jedoch nicht gerade wachsen, erklärte der sechsfache GP-Sieger weiter.