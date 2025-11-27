Vorteilswelt
„War mir schon klar“

Manuel Neuer äußert sich zu Patzer gegen Arsenal

Champions League
27.11.2025 07:31
Bayern-Goalie Manuel Neuer
Bayern-Goalie Manuel Neuer(Bild: AP/Matthias Schrader)

„Ich wusste, dass ich großes Risiko eingegangen bin“, erklärte Manuel Neuer seinen Patzer zum 1:3 gegen den FC Arsenal am Mittwochabend. Der Bayern-Keeper war in der Schlussphase des Champions-League-Hits beinahe bis an die Mittellinie herausgelaufen, scheiterte jedoch im Zweikampf mit Gabriel Martinelli, der schließlich zum Endstand einnetzte.

Nach der Partie stellte sich Neuer den Journalisten in der Mixed Zone, auf das Gegentor angesprochen meinte der 39-Jährige: „Wenn du zurückliegst, musst du mehr Risiko nehmen.“ Einerseits habe Eberechi Eze einen guten Pass gespielt, außerdem sei Martinelli Bayerns Joshua Kimmich zu schnell gewesen.

„Dass das eine Eins-gegen-Eins-Situation und einer Großchance werden, war mir schon klar. Ich habe versucht, das vorher zu beseitigen“, jedoch sei Neuer aufgrund des perfekt gespielten Passes und der Annahme Martinellis einfach nicht an den Ball gekommen. 

„Gunners“ weiterhin makellos
Für die Münchner setzte es die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison, die „Gunners“ konnten ihre bärenstarke Form indes einmal mehr bestätigen. In der Champions-League-Tabelle thront Arsenal mit fünf Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze, Bayern rutschte auf Rang drei zurück.

