Auch Pacers können Toronto Raptors nicht stoppen

Detroits Lauf endet in Boston

Die Detroit Pistons mussten sich nach 13 Siegen in Folge mit 114:117 bei den Boston Celtics geschlagen geben. Auch 42 Punkte von Cade Cunningham verhinderten die Niederlage des Leaders der Eastern Conference nicht. Shai Gilgeous-Alexander führte Oklahoma City Thunder mit 40 Zählern zu einem 113:105 gegen die Minnesota Timberwolves und damit zum zehnten Erfolg en suite. Der Titelverteidiger hält als klare Nummer eins der Liga bei einer 18:1-Bilanz. Ohne den an einer Adduktorenverletzung laborierenden Giannis Antetokounmpo setzte es für die Milwaukee Bucks mit 103:106 bei Miami Heat die sechste Pleite in Folge. Die Franchise aus Florida gewann gleichzeitig zum sechsten Mal hintereinander. Erik Spoelstra feierte seinen 800. Sieg als NBA-Coach.