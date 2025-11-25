Kinderbuch-Kultautor präsentierte sein neues Buch

Schüler hat 80 Brezina-Bücher daheim

„Unsere Idee war, dass wir in dem Buch den Körper selbst sprechen lassen“, erklärt Brezina sein Buch, das er mit Beratung von der Medizinischen Universität Wien, geschrieben hat. Den Kindern im Publikum gefällt der spielerische Inhalt fast ausnahmslos, auch weil es Brezina versteht, sie auf seine bekannte Weise für den Inhalt zu begeistern. Er schafft es, teils komplizierte Inhalte über das Wunder Mensch, einfach zu erklären.