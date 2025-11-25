Kinderbuch-Kultautor präsentierte sein neues Buch

Thomas Brezina hat mit seinen Büchern bestimmt schon Millionen Kinder zum Lesen gebracht. Mit seinem neuen Werk über die menschlichen Organe brachte er gestern 200 Salzburger Schulkinder zum Staunen.
Warum bekommt man Gänsehaut? Oder wie funktionieren die Scheibenwischer des Menschen, die Augen? Diese und zahlreiche weitere Fragen beantwortet Thomas Brezina in seinem neuen Buch. Der Kultautor und Erfinder von Der Knickerbocker Bande und Tom Turbo hat sein neues Werk gestern, Dienstag, in Salzburg präsentiert. Mit den Antworten auf viele im Buch gestellten Fragen brachte er 200 Salzburger Schulkinder zum Staunen.
Schüler hat 80 Brezina-Bücher daheim
„Unsere Idee war, dass wir in dem Buch den Körper selbst sprechen lassen“, erklärt Brezina sein Buch, das er mit Beratung von der Medizinischen Universität Wien, geschrieben hat. Den Kindern im Publikum gefällt der spielerische Inhalt fast ausnahmslos, auch weil es Brezina versteht, sie auf seine bekannte Weise für den Inhalt zu begeistern. Er schafft es, teils komplizierte Inhalte über das Wunder Mensch, einfach zu erklären.
628 Bücher hat der 63-Jährige in seiner Karriere geschrieben. 80 davon stehen bei Noah (9) daheim. Gemeinsam mit seinem Klassenkollegen Josef (9) hat sich der Brezina-Fan eines seiner Lieblingsbücher signieren lassen. Auf die Frage, welche Bücher Brezinas die anwesenden Kinder am liebsten hätten, ist die Antwort eindeutig: Tom Turbo ist klarer Favorit.
