Nach ORF-Aus: So plant Brezina sein Comeback

ORF-Arzt setzt sich für Kinder ein

Der ORF-Gesundheitspapst Dr. Siegfried Meryn ist ebenso traurig über den Abgang des Kollegen. Ob er uns noch länger beim ORF erhalten bleiben wird? „Ich hoffe doch“, sagt Meryn. Neben seinem ORF-Engagement ist der Professor der Gründer von CAPE10. „Ich habe in meinem Beruf Leid und Schmerz kennengelernt. Ich wollte etwas für diejenigen machen, die es am notwendigsten haben. Und das sind Kinder und Jugendliche“, so Meryn.