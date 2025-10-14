Vorteilswelt
„Komme sicher wieder“

Nach ORF-Aus: So plant Brezina sein Comeback

Medien
14.10.2025 19:30

Nach dem Bekanntwerden seines ORF-Aus trat Thomas Brezina am Dienstag wieder auf der großen Bühne auf: Er las für Kinder mit besonderen Herausforderungen und ließ im Interview sein TV-Comeback anklingen ...

0 Kommentare

Die Freude, als Kinderbuchautor Thomas Brezina auf die Bühne kommt, ist unüberhörbar. 350 Kinder aus einer Wiener Schule mit besonderen Herausforderungen strömen in die Hallen des „CAPE10“, um ihm zu lauschen und um mit ihm das Rätsel um den „Fluch des Pharao“ zu lösen.

„Will Geschichten schreiben, die Kinder begeistern“
„Es ist meine Aufgabe als Autor, Geschichten zu schreiben, die Kinder begeistern“, erklärt er das Ziel des Lesevormittags. Die Initiative „CAPE10“ habe es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Kindern aus sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen für das Lesen zu begeistern. „Die Kinder sollen auf den Geschmack kommen und mehr erfahren wollen“, ergänzt Brezina.

„War ein sehr trauriger Abschied“
Nach dem ORF-Aus scheint es also keineswegs ruhig um Österreichs bekanntesten Kinderbuchautor geworden zu sein. Wie berichtet, gehen der Autor und der ORF künftig getrennte Wege. Infolgedessen stellte er auch seine Produktionsfirma ein. „Das war ein sehr trauriger Abschied“, gibt er offen zu.

Österreichs erfolgreichster Kinderbuchautor war bei CAPE10 für eine Lesung zu Gast.
Österreichs erfolgreichster Kinderbuchautor war bei CAPE10 für eine Lesung zu Gast.(Bild: krone.tv)
Gemeinsam mit 350 Schülerinnen und Schülern löste er ein Rätsel der „Tiger-Bande“.
Gemeinsam mit 350 Schülerinnen und Schülern löste er ein Rätsel der „Tiger-Bande“.(Bild: krone.tv)

TV-Comeback für Brezina? „Ganz sicher“
Aufgrund der Einsparungsmaßnahmen sei das Budget gekürzt worden, was laut Brezina die Qualität eingeschränkt hätte. „Ich möchte Kindern Qualität bieten. Und das kann ich nur dort machen, wo ich die Möglichkeiten dazu habe.“ Ob es ihn und seine Produktionen auch irgendwann wieder im TV zu sehen geben wird? „Ganz sicher. Da gibt es schon verschiedenste Gespräche“, lässt er aufhorchen.

ORF-Arzt setzt sich für Kinder ein
Der ORF-Gesundheitspapst Dr. Siegfried Meryn ist ebenso traurig über den Abgang des Kollegen. Ob er uns noch länger beim ORF erhalten bleiben wird? „Ich hoffe doch“, sagt Meryn. Neben seinem ORF-Engagement ist der Professor der Gründer von CAPE10. „Ich habe in meinem Beruf Leid und Schmerz kennengelernt. Ich wollte etwas für diejenigen machen, die es am notwendigsten haben. Und das sind Kinder und Jugendliche“, so Meryn.

„Feedback war überwältigend“
Es wird jedenfalls nicht die letzte Lesung mit Thomas Brezina gewesen sein. „Das Feedback in den letzten Jahren war überwältigend“, sagt die Geschäftsführerin von CAPE10, Silvia Bruni. Viele Kinder würden bei der Veranstaltung ihr erstes eigenes Buch bekommen. Und dann ist es auch noch ein signiertes von Thomas Brezina.

Das Video zur Lesung sehen Sie oben!

Katia Wagner
