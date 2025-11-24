Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktuelle Initiativen

Gegen Gewalt: Verschärfung bei Gesetz gefordert

Burgenland
24.11.2025 15:55
Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein großes Problem.
Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein großes Problem.(Bild: Evelyn Hronek)

Aktuelle Fälle wie jene der Favoritner Missbrauchsbande zeigen, dass das Rechtssystem deutliche Schwächen hat. Die Grünen fordern daher ein schärferes Sexualstrafrecht.

0 Kommentare

Die jüngsten Fälle, welche breite öffentliche Diskussionen ausgelöst haben, sind für die Grünen ein klares Zeichen, welche Lücken es noch im Opferschutz gibt – einfach nur, weil ein ausdrückliches „Nein“ , etwa durch Schockstarre, gefehlt hat. Anlässlich der diese Woche startenden „16 Tage gegen Gewalt“ fordern sie daher ein klareres Sexualstrafrecht: „Nur Ja heißt Ja“. Sexuelle Handlungen sollen künftig nur dann als einvernehmlich gelten, wenn alle Beteiligten ausdrücklich zustimmen.

Mehr Schutz für Frauen und Mädchen
Mehrere europäische Staaten, zuletzt auch Norwegen, haben dieses Prinzip bereits erfolgreich eingeführt. „Damit müssen Opfer eines Sexualdelikts nicht mehr beweisen, dass sie sich zuvor mit einem Nein gewehrt haben. Das ist ein echter Paradigmenwechsel, der Frauen und Mädchen besser schützt“, sagt Margit Paul-Kientzl, Grüne Landtagsabgeordnete und Frauensprecherin. Neben einem Antrag im Landtag wurde auch eine Online-Petition (gruene.at/nurjaheisstja) dazu gestartet.

Notrufnummer auf Kassabons
Anlässlich „16 Tage gegen Gewalt“ starten das Land Burgenland und die Supermarktkette Spar zudem eine Aktion, um von Gewalt bedrohte Frauen zu unterstützen. Auf allen Spar-Kassenbons im Burgenland wird die Notrufnummer des Frauenhauses aufgedruckt.

Ausweg aus Gewaltspirale
„Betroffene Frauen müssen wissen, wo sie Unterstützung und Hilfe erhalten. Sie sollen ermutigt werden, diese Hilfe auch anzunehmen. Nur so kann es gelingen, aus der Gewaltspirale auszubrechen“, betonen Frauenlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) und Alois Huber, Geschäftsführer von SPAR Österreich: „Gewalt gegen Frauen ist ein massives Problem, das wir lösen müssen.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-3° / 2°
Symbol bedeckt
Güssing
-5° / 7°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-6° / 2°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
-5° / 3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-4° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.422 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.145 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
599 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Burgenland
Regionalliga Ost
Leobendorf ist Winterkönig – TWL hat die Laterne
Betrunkener randaliert
Das beste Fischfutter? Na logisch, ein Motorrad!
„Ich verzichte“
Wiedergutmachung in den nächsten 30 Jahren?
Harte Konkurrenz
Kampf gegen Temu und Co.: Handel will mehr Tempo
Schnellverbindung
Bahninitiative fordert Untertunnelung des Wechsels
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf