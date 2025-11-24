Gegen Gewalt: Verschärfung bei Gesetz gefordert

Mehr Schutz für Frauen und Mädchen

Mehrere europäische Staaten, zuletzt auch Norwegen, haben dieses Prinzip bereits erfolgreich eingeführt. „Damit müssen Opfer eines Sexualdelikts nicht mehr beweisen, dass sie sich zuvor mit einem Nein gewehrt haben. Das ist ein echter Paradigmenwechsel, der Frauen und Mädchen besser schützt“, sagt Margit Paul-Kientzl, Grüne Landtagsabgeordnete und Frauensprecherin. Neben einem Antrag im Landtag wurde auch eine Online-Petition (gruene.at/nurjaheisstja) dazu gestartet.