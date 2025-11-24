Wiedergutmachung in den nächsten 30 Jahren?

„Will diesen Herrn nie mehr wiedersehen“

Der Gattendorfer winkt sofort ab. „Ich verzichte darauf, weil das wird eh nix“, sagt der Mann. „Die paar Jahre, die mir noch bleiben, will ich mich nicht ärgern müssen. Was ich aber will: Diesen Herrn da nie mehr wiedersehen!“ Auch die Dame schüttelt den Kopf: „Lassen wir es bleiben.“ Nach der Urteilsverkündigung flüstert sie ihrer Tochter noch zu: „Aber alleine war der sicher nicht!“ Danach hatte im Saal 7 keiner gefragt.