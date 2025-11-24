Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich verzichte“

Wiedergutmachung in den nächsten 30 Jahren?

Burgenland
24.11.2025 11:00
Der Angeklagte wurde zu einem Jahr Haft verurteilt.
Der Angeklagte wurde zu einem Jahr Haft verurteilt.(Bild: Harald Schume)

Einbrecher stahl Pensionisten Schmuck und Erspartes. Vor Gericht gibt er an, bei älteren Menschen Rücksicht zu nehmen

0 Kommentare

Wenn ich gewusst hätte, dass die Dame schon ein bisschen älter ist, hätte ich es nicht getan“, sagt der Ukrainer (45), bevor er am Landesgericht Eisenstadt wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls rechtskräftig zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt wird.

Unbezahlbare Erinnerungen gestohlen
Mit einem Brecheisen hatte sich der gelernte Schlosser Zugang zum Haus der 75-Jährigen in Matzendorf (NÖ) verschafft und der Dame unbezahlbare Erinnerungen gestohlen – darunter die Eheringe der verstorbenen Eltern, den Verlobungsring der Mutter und die komplette Briefmarkensammlung des Vaters, deren Wert nur schwer zu eruieren ist. Laut Anklage beläuft sich der Schaden auf 3250 Euro. 2300 Euro sowie die Kosten für das eingeschlagene Fenster wurden von der Haushaltsversicherung erstattet.

Der zweite Geschädigte ist ein 72-Jähriger aus Gattendorf, dem der Täter ebenfalls nach einem Einbruch 9 Uhren, 38 Schmuckstücke und Bargeld entwendet hat. „Besonders bitter ist, dass ich am selben Tag noch 1000 Euro abgehoben habe, weil wir auf Urlaub fahren wollten“, sagt der Nordburgenländer im Zeugenstand. In seinem Fall war man von einem Schaden in Höhe von 28.600 Euro ausgegangen, die Versicherung überwies wenig mehr als 15.000.

Bezüglich der Differenzbeträge will die Vorsitzende des Schöffensenats nun wissen, ob sich die beiden Opfer dem Verfahren als Privatbeteiligte anschließen möchten. Bei Bejahung und Zuspruch würde es sich um einen Exekutionstitel handeln. Der Verurteilte hätte demnach 30 Jahre Zeit, den Schaden gutzumachen.

„Will diesen Herrn nie mehr wiedersehen“
Der Gattendorfer winkt sofort ab. „Ich verzichte darauf, weil das wird eh nix“, sagt der Mann. „Die paar Jahre, die mir noch bleiben, will ich mich nicht ärgern müssen. Was ich aber will: Diesen Herrn da nie mehr wiedersehen!“ Auch die Dame schüttelt den Kopf: „Lassen wir es bleiben.“ Nach der Urteilsverkündigung flüstert sie ihrer Tochter noch zu: „Aber alleine war der sicher nicht!“ Danach hatte im Saal 7 keiner gefragt.

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-3° / 3°
Symbol bedeckt
Güssing
-5° / 5°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-6° / 3°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-5° / 4°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-4° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Burgenland
Harte Konkurrenz
Kampf gegen Temu und Co.: Handel will mehr Tempo
Schnellverbindung
Bahninitiative fordert Untertunnelung des Wechsels
Black Friday
Nicht jeder Shopping-Deal ist ein Schnäppchen
Neue Eisenstädter
„Causa muss lückenlos aufgeklärt werden“
Frostige Übung
Bei null Grad ging‘s in die kalten Fluten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf