Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harte Konkurrenz

Kampf gegen Temu und Co.: Handel will mehr Tempo

Burgenland
24.11.2025 08:58
Online-Shopping boomt. Plattformen wie Temu punkten zusätzlich mit kleinen Preisen – zum ...
Online-Shopping boomt. Plattformen wie Temu punkten zusätzlich mit kleinen Preisen – zum Leidwesen des heimischen Handels.(Bild: Krone KREATIV/AFP, Disney, stock.adobe.com)

Die Billigplattformen aus China machen den heimischen Firmen das Leben schwer. Sie drängen daher auf ein rascheres Ende der Zollfreigrenze.

0 Kommentare

„Shoppe wie ein Milliardär“: Temu ist nur der bekannteste einer Vielzahl an Online-Shops, die Ware aus Fernost zu Billigstpreisen anbieten. Obwohl regelmäßig vor Problemen, wie schlechter Qualität, gewarnt wird, erfreuen sich die Plattformen wachsender Beliebtheit. Die heimischen Hersteller und der Handel geraten dadurch unter Druck.

Billige Produkte aus Fernost
Denn diese können unmöglich mit den Preisen mithalten. Und: Während sich heimische Firmen an strenge Regeln halten müssen, besteht der Vorwurf, dass es die Drittstaaten-Plattformen mit europäischen Vorgaben nicht so genau nehmen.

4,17 Milliarden Pakete aus China
2022 gingen 63 Prozent der Online-Ausgaben der Konsumenten ins Ausland – noch bevor Plattformen wie Temu oder Shein ihren Markteintritt hatten. Seither hat sich die Entwicklung weiter verschärft. Seit 2023 hat sich das Paketvolumen aus China in die EU verdreifacht, zuletzt waren es unglaubliche 4,17 Milliarden Sendungen.

Maßnahmen erst 2028
Zuletzt haben sich die EU-Wirtschafts- und Finanzminister auf die Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze verständigt. Diese kommt aber erst 2028. Das dauert dem Handel zu lange. Die Abschaffung müsse bereits nächstes Jahr erfolgen, fordert Rudolf Fabsits, Obmann des Landesgremiums des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels der Wirtschaftskammer.

Plattformen in die Pflicht nehmen
Ihm geht es vor allem um Chancengleichheit: Die Einhaltung sämtlicher EU-Standards müsse sichergestellt, die EU-Bearbeitungsgebühr für E-Commerce-Sendungen aus Drittstaaten schon ab 2026 umgesetzt werden. Außerdem will er ausländische Online-Plattformen dazu verpflichten, als Steuerschuldner die Mehrwertsteuer und Zölle für ihre Marktplatzhändler einzubehalten und abzuführen. „Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen – und zwar jetzt!“, betont Fabsits.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-3° / 3°
Symbol bedeckt
Güssing
-5° / 5°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-6° / 3°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-5° / 4°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-4° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Burgenland
„Ich verzichte“
Wiedergutmachung in den nächsten 30 Jahren?
Schnellverbindung
Bahninitiative fordert Untertunnelung des Wechsels
Black Friday
Nicht jeder Shopping-Deal ist ein Schnäppchen
Neue Eisenstädter
„Causa muss lückenlos aufgeklärt werden“
Frostige Übung
Bei null Grad ging‘s in die kalten Fluten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf