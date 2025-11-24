Kampf gegen Temu und Co.: Handel will mehr Tempo

Plattformen in die Pflicht nehmen

Ihm geht es vor allem um Chancengleichheit: Die Einhaltung sämtlicher EU-Standards müsse sichergestellt, die EU-Bearbeitungsgebühr für E-Commerce-Sendungen aus Drittstaaten schon ab 2026 umgesetzt werden. Außerdem will er ausländische Online-Plattformen dazu verpflichten, als Steuerschuldner die Mehrwertsteuer und Zölle für ihre Marktplatzhändler einzubehalten und abzuführen. „Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen – und zwar jetzt!“, betont Fabsits.