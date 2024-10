OPs abgesagt: Patienten müssen nach Graz

Langfristig hat man seitens des Landes zudem immer wieder betont, dass man in der chirurgischen Abteilung der Klinik Oberwart in Zukunft Operationen mit höherer Komplexität durchführen könne. Weiters will man in der Causa um die abgesagten Eingriffe festgehalten wissen, dass es sich um Gastpatienten aus der Steiermark handelte. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern erfülle man seine vertraglichen Vereinbarungen.