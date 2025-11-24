Vorteilswelt
Betrunkener randaliert

Das beste Fischfutter? Na logisch, ein Motorrad!

Burgenland
24.11.2025 15:15
Der Angeklagte kann sich beim Prozess nicht einmal peripher an die Geschehnisse erinnern.
Der Angeklagte kann sich beim Prozess nicht einmal peripher an die Geschehnisse erinnern.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Prozess in Eisenstadt: Ein Mann (25) bedrohte drei junge Burgenländer mit dem Messer, warf einen Roller in den Fischteich und trat die Autoscheibe ein. Der lapidare Grund: „Ich habe meine Schlüssel nicht gefunden.“ 

Freilich kann man Konflikte mit nahestehenden Menschen auch anders lösen. Denn: Wut war immer schon ein schlechter Ratgeber. Das gesteht am Landesgericht Eisenstadt auch ein Rumäne ein, der wegen schwerer Nötigung und Sachbeschädigung auf der Anklagebank Platz nimmt.

Schauplatz Landsee, Fischteich. Es ist Sommer. Drei Burschen aus dem Bezirk Oberpullendorf haben das Zelt aufgebaut und verzehren abends friedlich die Beute am Lagerfeuer. Drei Rumänen trudeln ein und saufen sich daneben in den Verlust der Muttersprache. Das Handy läutet. Es ist die Ehefrau, die erfragen will, wann der dreifache Vater endlich heimzukommen gedenkt. Es kommt zum Streit.

Wie viel? „Ich war weder nüchtern noch tot“
„Ich habe meinen Autoschlüssel nicht gefunden. Und meine Kollegen auch nicht. Ich war wütend.“ Also wurde er bei den drei jungen Burgenländern vorstellig, die er vorher noch nie gesehen hatte. Bewaffnet mit einem Fischermesser, das neben dem Lagerfeuer lag. „Gebt mir meinen Schlüssel, sonst stech ich euch ab!“, soll der Rumäne laut dem einzigen Nüchternen an diesem Abend gesagt haben. Weil, in einfacher Sprache ausgedrückt, „Was geben, wenn nicht haben?“, nicht gefruchtet hat, schmiss der Angeklagte voller Zorn das Motorrad eines der Burschen in den Fischteich, um danach die Seitenscheibe des Autos eines anderen einzutreten.

„Ich wollte mich im Auto nur ausschlafen“
Frau Rat will endlich wissen, wie viel er getrunken habe. „Ich weiß es nicht. Ich war weder nüchtern noch tot.“ Ob er in dem Zustand ein Fahrzeug lenken habe wollen? „Nein. Vorher wollte ich mich drin ausschlafen.“

Der Bartträger kommt relativ ungeschoren davon: 15 Monate bedingt auf drei Jahre, 733 Euro fürs Bergen des Motorrads aus dem Wasser, 414 für die Seitenscheibe. Recht so für ihn.

Harald Schume
