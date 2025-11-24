Das beste Fischfutter? Na logisch, ein Motorrad!

Wie viel? „Ich war weder nüchtern noch tot“

„Ich habe meinen Autoschlüssel nicht gefunden. Und meine Kollegen auch nicht. Ich war wütend.“ Also wurde er bei den drei jungen Burgenländern vorstellig, die er vorher noch nie gesehen hatte. Bewaffnet mit einem Fischermesser, das neben dem Lagerfeuer lag. „Gebt mir meinen Schlüssel, sonst stech ich euch ab!“, soll der Rumäne laut dem einzigen Nüchternen an diesem Abend gesagt haben. Weil, in einfacher Sprache ausgedrückt, „Was geben, wenn nicht haben?“, nicht gefruchtet hat, schmiss der Angeklagte voller Zorn das Motorrad eines der Burschen in den Fischteich, um danach die Seitenscheibe des Autos eines anderen einzutreten.