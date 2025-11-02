Gastpatienten-Streit: „Wir haben Fehler im System“

Der große Aufruf „Was stört Sie im Gesundheitswesen“ der „Krone“ aber zeigt, wie sehr den Österreichern diese Debatte an die Nieren geht. „Tatsache ist doch, dass wir alle in Österreich leben, arbeiten und uns (ich bin zwar schon in Pension) Sozialversicherung und Steuer vom Lohn abgezogen werden“, schreibt uns Leserin Rosa S. „Und was heißt überhaupt Gastpatient? Ist der Niederösterreicher oder der Burgenländer oder, der in Wien arbeitet dann auch ein Gastarbeiter?“ Sie fordert mehr „Hausverstand“ ein: „Vielmehr sollte man ein Auge darauf haben wie viel Geld im Gesundheitsbereich verschwendet wird. Wir haben in vielen Belangen einen Systemfehler.“