Gastpatienten-Streit: „Wir haben Fehler im System“

Dass Wien auf eine Lösung im Umgang mit Patienten aus anderen Bundesländern pocht, ist angesichts des Mega-Lochs im Budget finanziell verständlich. Betroffene Österreicher mahnen aber „Hausverstand“ ein.
Wien musste handeln. Das ist angesichts der nackten Zahlen klar: Die Kosten für Gastpatienten betrugen in der Stadt alleine im Vorjahr 610 Millionen Euro. Ein enormer Anstieg: Im Jahr 2020 waren es noch 362 Millionen Euro.
Der große Aufruf „Was stört Sie im Gesundheitswesen“ der „Krone“ aber zeigt, wie sehr den Österreichern diese Debatte an die Nieren geht. „Tatsache ist doch, dass wir alle in Österreich leben, arbeiten und uns (ich bin zwar schon in Pension) Sozialversicherung und Steuer vom Lohn abgezogen werden“, schreibt uns Leserin Rosa S. „Und was heißt überhaupt Gastpatient? Ist der Niederösterreicher oder der Burgenländer oder, der in Wien arbeitet dann auch ein Gastarbeiter?“ Sie fordert mehr „Hausverstand“ ein: „Vielmehr sollte man ein Auge darauf haben wie viel Geld im Gesundheitsbereich verschwendet wird. Wir haben in vielen Belangen einen Systemfehler.“
„Krone“-Leserin Rosa S.
Leser berichten
„In Wien wurde ich als Niederösterreicher trotz Überweisung nicht untersucht und als Gastpatient wieder nach Niederösterreich verwiesen“, schildert „Krone“-Leser W. F. Er bringt in seinem Schreiben auch die Zuwanderung ins Spiel: „Es gibt eindeutig zu viele Patienten und kostenlose Behandlungen. Dies führt naturgemäß zu den bekannten Kostenexplosionen im Gesundheitsbereich.“ Seine Bilanz: „Das Gesundheitssystem in Österreich ist im Vergleich zu anderen Ländern in einem guten Zustand. Hat allerdings in den letzten Jahren stark nachgelassen.“
Fazit: Die Politik ist bundesweit gefordert, in der Causa Gastpatienten rasch eine Lösung zu finden.
