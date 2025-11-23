Patientin zahlt 10.000 Euro für Operation selbst

Heidrun Kogler braucht dringend eine Bandscheiben-OP. Doch bei den Salzburger Landeskliniken bekommt sie erst 2027 einen Termin. In ihrer Verzweiflung suchte sie sich privat einen Termin. Dass das Land jetzt ausgerechnet bei den Pflegekräften spart, entsetzt sie.
„Ich konnte nicht mal mehr die 50 Meter zu meinen Schwiegerleuten rübergehen“, sagt Heidrun Kogler. Anfang August kam plötzlich der Schmerz am Rücken. Die 47-Jährige aus Sankt Jakob am Thurn in der Tennengauer Gemeinde Puch fährt im Sommer eigentlich mit dem E-Bike in die Arbeit in der Salzburger Altstadt. Doch es ging einfach überhaupt nichts mehr: „Du stehst auf und denkst dir: Selbst sitzen geht nicht. Wie soll bloß der Tag werden?“
