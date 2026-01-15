Nigg: „Es zeigt einfach wieviel Herz wir haben“

Rechtsaußen ist Jakob Nigg unter ÖHB-Cheftrainer Iker Romero gesetzt. Nach einem holprigen Start ist der Linkshänder ins Rollen gekommen und steuert wichtige Treffer gegen Deutschland bei. Auch wenn es gegen den großen Nachbarn zu keinem Punkt reicht, sieht er, dass die Mannschaftsleistung bei der EM passt.