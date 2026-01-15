Vorteilswelt
Spiel gedreht

Sieg gegen Como: Milan bleibt an Inter dran!

Fußball International
15.01.2026 23:02
Adrien Rabiot zeigte eine starke Partie!
Adrien Rabiot zeigte eine starke Partie!(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Milan hat sich in der italienischen Serie A als erster Verfolger von Tabellenführer Inter platziert.

Die Mailänder feierten im Nachtragspiel bei Como am Donnerstag nach einem 0:1-Rückstand noch einen 3:1-Sieg. Stefan Posch kam bei der Mannschaft von Cesc Fabregas nicht zum Einsatz.

Nach einem 1:1-Pausenstand schoss der Franzose Adrien Rabiot in der 55. und 88. Minute den Auswärtssieg der Rossoneri heraus. Auf Stadtrivale Inter fehlen Milan nach 20 Runden drei Punkte.

