Sieg gegen Como: Milan bleibt an Inter dran!

Milan hat sich in der italienischen Serie A als erster Verfolger von Tabellenführer Inter platziert.
Die Mailänder feierten im Nachtragspiel bei Como am Donnerstag nach einem 0:1-Rückstand noch einen 3:1-Sieg. Stefan Posch kam bei der Mannschaft von Cesc Fabregas nicht zum Einsatz.
Nach einem 1:1-Pausenstand schoss der Franzose Adrien Rabiot in der 55. und 88. Minute den Auswärtssieg der Rossoneri heraus. Auf Stadtrivale Inter fehlen Milan nach 20 Runden drei Punkte.
