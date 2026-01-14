So fährt Österreich: Die Top 10 der Neuzulassungen

Leichtes Plus bei Gebrauchtautos

Am Gebrauchtautomarkt gab es bei den Pkw ein Plus von 0,6 Prozent auf 825.477 Autos im Vergleich zu 2024. Insgesamt legte der Gebraucht-Kfz-Markt um 1,1 Prozent auf 1,04 Millionen Fahrzeuge zu, ein Treiber waren auch hier E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge. Die Onlineplattform AutoScout24 berichtete, dass ihr Anteil an gebrauchten E-Autos inzwischen bei 7,7 Prozent aller Inserate auf der Plattform liege, 2020 habe der Anteil 1,2 Prozent betragen. Auffallend ist bei Gebraucht-Kfz das starke Plus bei Traktoren von 9,6 Prozent.