Zukunft Venezuelas

Trump: „Machado flößt keinen Respekt ein“

Außenpolitik
15.01.2026 20:29
Venezuelas Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado
Venezuelas Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado getroffen. Sie sei „eine sehr nette Frau“, flöße aber keinen Respekt ein, urteilte Trump über die 58-Jährige. In dem Gespräch ging es sowohl um die Zukunft Venezuelas als auch um den Friedensnobelpreis.

0 Kommentare

Machado solle den Friedensnobelpreis an ihn weiterreichen, hatte der US-Präsident bereits vor dem Treffen im Weißen Haus klargemacht. Die Venezolanerin hatte sich auch bereit dazu gezeigt, das Nobelkomitee in Oslo aber klargestellt, dass ein Aushändigen der Medaille an Trump gegen die Regeln wäre.

Nach dem Absetzen des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch die USA erhofft sich Machado jetzt eine größere Rolle. Ihre rechtsliberale Partei Vente Venezuela hatte laut der Opposition die Präsidentschaftswahl 2024 gewonnen. Maduro hatte sich damals zum Sieger ausgerufen, Machado selbst hatte nicht antreten dürfen. Zur Übergangspräsidentin wurde jetzt allerdings Delcy Rodríguez ernannt, die bis zu Maduros Gefangennahme seine Stellvertreterin war.

„Wir kommen sehr gut mit Venezuela klar“, sagte Trump. Er hatte vor dem Treffen mit Machado noch mit Rodriguez telefoniert. Es sei um Erdöl, Mineralien, Handel und nationale Sicherheit gegangen. Zuvor hatte der US-Präsident deutlich gemacht, dass es ihm um das Öl des Landes gehe. Das Weiße Haus besiegelte am Donnerstag einen Verkauf venezolanischen Öls, das Geschäft hat einen Wert von 500 Millionen US-Dollar.

Wohl keine Neuwahlen oder Reformen
Wie es in dem südamerikanischen Land weitergeht, in dem die Mehrheit der Menschen in Armut lebt, ist unklar. Von Neuwahlen oder demokratischen Reformen ist bisher keine Rede. Trump teilte einen gefälschten Wikipedia-Eintrag, in dem er als „amtierender Präsident“ Venezuelas bezeichnet wird.

