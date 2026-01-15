Trump: „Machado flößt keinen Respekt ein“

„Wir kommen sehr gut mit Venezuela klar“, sagte Trump. Er hatte vor dem Treffen mit Machado noch mit Rodriguez telefoniert. Es sei um Erdöl, Mineralien, Handel und nationale Sicherheit gegangen. Zuvor hatte der US-Präsident deutlich gemacht, dass es ihm um das Öl des Landes gehe. Das Weiße Haus besiegelte am Donnerstag einen Verkauf venezolanischen Öls, das Geschäft hat einen Wert von 500 Millionen US-Dollar.