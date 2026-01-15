EU will im Jänner nächsten Handelspakt fixieren

Ein zentraler Streitpunkt, um zu einem Abschluss zu kommen, ist der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus. Die Abgabe auf Emissionen fällt etwa bei der Herstellung von Stahl und Zement an, sie belastet einige indische Exporte. Von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, werden vom 25. bis 27. Januar zu einem Indien-EU-Gipfel in Neu-Delhi erwartet. Derzeit wird geprüft, ob das Abkommen bis dahin unterzeichnet werden kann.