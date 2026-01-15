EU will im Jänner nächsten Handelspakt fixieren

Am Samstag will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Mercosur-Abkommen in Paraguay unterzeichnen. Nur wenig später soll bereits das nächste Handelsabkommen folgen – noch in diesem Monat sollen die Verhandlungen zwischen der EU und Indien abgeschlossen sein.
Beide Seiten seien einer Einigung „sehr nahe“, sagte der indische Handelsstaatssekretär Rajesh Agrawal am Donnerstag. Für Indien wäre es das größte Handelsabkommen seiner Geschichte, die Regierung sucht derzeit aufgrund des Zolldrucks durch die USA nach neuen Märkten. Der Pakt mit der EU soll die wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen und die Abhängigkeit von China und Russland reduzieren.
Die Verhandlungen laufen seit Jahren, waren zwischendurch unterbrochen und 2022 wieder aufgenommen worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der indische Ministerpräsident Narendra Modi wollten 2025 zu einem Abschluss kommen. Die Europäische Union hat auf Senken der Zölle für Autos, Wein und Spirituosen gedrängt, Indiens Regierung wiederum auf einen zollfreien Zugang für arbeitsintensive Güter. Der Agrar- und Milchsektor ist laut Verhandlerinnen und Verhandlern jedoch nicht Teil der Gespräche.
Erneuerbare Energie und Infrastruktur
Das Abkommen soll zudem den Handel mit Dienstleistungen, Investitionen und die Zusammenarbeit im digitalen Bereich, bei geistigem Eigentum und mit grünen Technologien ausweiten. Es soll europäische Investitionen in die indische Produktion, erneuerbare Energien und die Infrastruktur fördern. 2024 betrug das bilaterale Handelsvolumen zwischen Indien und der EU 120 Milliarden Euro. Damit ist die EU bereits der größte Handelspartner Indiens.
Ein zentraler Streitpunkt, um zu einem Abschluss zu kommen, ist der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus. Die Abgabe auf Emissionen fällt etwa bei der Herstellung von Stahl und Zement an, sie belastet einige indische Exporte. Von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, werden vom 25. bis 27. Januar zu einem Indien-EU-Gipfel in Neu-Delhi erwartet. Derzeit wird geprüft, ob das Abkommen bis dahin unterzeichnet werden kann.
