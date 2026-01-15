Mädchen vergewaltigt? Olympiasieger vor Gericht

2021 Anzeige erstattet

Er war damals 24 und die Tochter seines Trainers 13. Sie erstattete 2021 Anzeige. Agnel bestritt, Druck auf das Mädchen ausgeübt zu haben. Agnel hatte sich 2016 aus dem Leistungssport verabschiedet. Er wurde 2012 in London Olympiasieger über 200 Meter Kraul und mit der französischen Staffel über 4 x 100 Meter. Diesen Doppel-Erfolg wiederholte Agnel bei der WM 2013.