USA verhängen Sanktionen gegen Sicherheitsrat

Geständnisse unter Zwang und Folter

Das iranische Staatsfernsehen zeigte am Donnerstag Aufnahmen davon, wie Justizchef Gholam-Hossein Mohseni-Eje‘i persönlich festgenommene Demonstrierende verhört. Menschenrechtsgruppen berichteten von Geständnissen, die wohl unter Zwang oder Folter abgelegt wurden. Sie vermuten, dass es bereits mehr als 10.000 Festgenommene gibt.

Die Proteste im Iran hatten Ende Dezember begonnen. Sie entzündeten sich zunächst an der schlechten Wirtschaftslage, weiteten sich dann aber rasch zu einer Massenbewegung gegen die religiöse und politische Führung der Islamischen Republik aus.