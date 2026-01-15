Österreich gegen Deutschland ab 20.30 Uhr LIVE

Seit Jänner 2024 traf Österreich viermal auf die Deutschen und holte dabei zwei Unentschieden. Probleme bereiteten die Außenseiter dabei mit dem Spiel Sieben-gegen-Sechs, in dem der Torhüter im Angriff durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzt wird. „Sie haben mit Lukas Hutecek und Mykola Bilyk zwei absolute Alpha-Tiere, die das Angriffsspiel in all ihrer Hässlichkeit leiten und dafür sorgen werden, dass es kein Handball-Leckerbissen wird“, warnte Wolff.