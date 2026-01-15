Vorteilswelt
Handball-EM im Ticker

Österreich gegen Deutschland ab 20.30 Uhr LIVE

Sport-Mix
15.01.2026 05:00
Mykola Bilyk
Mykola Bilyk(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreich trifft zum Auftakt der Handball-EM auf Deutschland. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff hat vor dem EM-Auftaktspiel gegen Österreich kein gutes Haar am Auftreten des ÖHB-Teams gelassen. „Die Österreicher spielen natürlich absoluten Anti-Handball. Das möchte auch eigentlich keiner sehen. Das ist sehr unattraktiv“, sagte der 34-Jährige über den ersten EM-Gegner. Österreich trifft heute in Herning auf den großen Nachbarn. Deutschland plagte sich in den vergangenen Duellen.

Andreas Wolff hat keine besonders positive Meinung vom rot-weiß-roten Handball ...
Vor Handball-EM
Deutscher ätzt: „Österreich spielt Anti-Handball“
12.01.2026

Seit Jänner 2024 traf Österreich viermal auf die Deutschen und holte dabei zwei Unentschieden. Probleme bereiteten die Außenseiter dabei mit dem Spiel Sieben-gegen-Sechs, in dem der Torhüter im Angriff durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzt wird. „Sie haben mit Lukas Hutecek und Mykola Bilyk zwei absolute Alpha-Tiere, die das Angriffsspiel in all ihrer Hässlichkeit leiten und dafür sorgen werden, dass es kein Handball-Leckerbissen wird“, warnte Wolff.

Die weiteren Gegner
Angeführt wird das Team von Stammkräften wie Bilyk (Kiel), Hutecek (Lemgo Lippe), Sebastian Frimmel (Szeged/HUN) oder Lukas Herburger (Füchse Berlin). Die Vorrundenspiele werden durchgehend in Herning bestritten. Nach der Partie gegen Deutschland geht es gegen Spanien (Samstag) und Serbien (Montag).

