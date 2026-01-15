Österreich gegen Deutschland ab 20.30 Uhr LIVE

Österreich trifft zum Auftakt der Handball-EM auf Deutschland. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff hat vor dem EM-Auftaktspiel gegen Österreich kein gutes Haar am Auftreten des ÖHB-Teams gelassen. „Die Österreicher spielen natürlich absoluten Anti-Handball. Das möchte auch eigentlich keiner sehen. Das ist sehr unattraktiv“, sagte der 34-Jährige über den ersten EM-Gegner. Österreich trifft heute in Herning auf den großen Nachbarn. Deutschland plagte sich in den vergangenen Duellen.
Seit Jänner 2024 traf Österreich viermal auf die Deutschen und holte dabei zwei Unentschieden. Probleme bereiteten die Außenseiter dabei mit dem Spiel Sieben-gegen-Sechs, in dem der Torhüter im Angriff durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzt wird. „Sie haben mit Lukas Hutecek und Mykola Bilyk zwei absolute Alpha-Tiere, die das Angriffsspiel in all ihrer Hässlichkeit leiten und dafür sorgen werden, dass es kein Handball-Leckerbissen wird“, warnte Wolff.
Die weiteren Gegner
Angeführt wird das Team von Stammkräften wie Bilyk (Kiel), Hutecek (Lemgo Lippe), Sebastian Frimmel (Szeged/HUN) oder Lukas Herburger (Füchse Berlin). Die Vorrundenspiele werden durchgehend in Herning bestritten. Nach der Partie gegen Deutschland geht es gegen Spanien (Samstag) und Serbien (Montag).
