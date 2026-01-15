Bilyk: „Ich war heute leider nicht vorhanden“

Normalerweise zählt Mykola Bilyk zu den absoluten Leistungsträgern im österreichischen Handball-Nationalteam. Zum EM-Vorrunden-Auftakt gegen Deutschland ist der Kapitän der ÖHB-Auswahl nicht wirklich in die Gänge gekommen. Außerdem ist er sich sicher, dass gegen Deutschland mehr möglich gewesen wäre.