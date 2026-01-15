Vorteilswelt
Copa del Rey

Racing Santander gegen FC Barcelona ab 21 Uhr LIVE

Fußball International
15.01.2026 05:00
Barcelona-Star Lamine Yamal
Barcelona-Star Lamine Yamal(Bild: AFP/MANAURE QUINTERO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Achtelfinale in der Copa del Rey: Zweitligist Racing Santander empfängt den FC Barcelona. Die Partie beginnt um 21 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Gute Unterhaltung!

