Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heimspiel für Wagners

Orlando gewinnt erste NBA-Partie in Deutschland

US-Sport
15.01.2026 22:57
Berliner Heimspiel für Franz Wagner (Nummer 22) und Moritz Wagner (21).
Berliner Heimspiel für Franz Wagner (Nummer 22) und Moritz Wagner (21).(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Orlando Magic hat am Donnerstagabend das erste je in Deutschland ausgetragene reguläre Saisonspiel der National Basketball Association (NBA) gewonnen.

0 Kommentare

Das Team aus Florida bezwang die Memphis Grizzlies mit 118:111. Umjubelte Spieler in der mit knapp 14.000 Fans ausverkauften Arena am Berliner Ostbahnhof waren Franz (24) und Moritz Wagner (28). Die Brüder stammen aus der deutschen Hauptstadt. Sie bestritten das erste von zwei NBA Europe Games 2026 demnach als „Heimspiel“.

(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Franz Wagner („Ich kann es noch immer nicht glauben, dass wir hier sind“) gab nach mehrwöchiger Pause wegen einer Sprunggelenkverletzung ausgerechnet an der Spree sein Comeback. Der ältere Bruder bestritt seine zweite Partie nach einem vor mehr als einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss.

Orlando mit Heimspiel-Feeling
Bei Heimspielatmosphäre geriet Orlando, ein Verfolger von Jakob Pöltls Toronto Raptors im Rennen um einen Play-off-Platz, früh im zweiten Viertel mit 20 Punkten in Rückstand. Eine beachtliche Aufholjagd brachte doch noch den Sieg. Paolo Banchero (Magic) mit 26 bzw. Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) mit 30 Zählern waren die erfolgreichsten Scorer. Für Franz und Moritz Wagner standen 18 bzw. sieben Punkte zu Buche. Tristan da Silva, dritter deutscher Spieler bei Orlando, schrieb acht Zähler an.

(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Für die Partie in Berlin hatten Fans aus 62 Ländern Tickets gekauft, sagte NBA-Commissioner Adam Silver in einer Pressekonferenz. Am Sonntag treffen Memphis und Orlando neuerlich aufeinander. Spielort ist dann London.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
458.178 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
201.330 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
181.519 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr US-Sport
Heimspiel für Wagners
Orlando gewinnt erste NBA-Partie in Deutschland
Auch wegen Action-Held
Zu „The Rock“: Bierbaumer wechselt in US-Profiliga
NBA
Pöltl-Klub Toronto feiert den 25. Saisonsieg
Aus in den Play-offs
Tomlin nach 19 Saisonen bei Steelers Geschichte
Siegesserie zu Ende
Kaspers Red Wings stolpern gegen Boston Bruins

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf