Orlando gewinnt erste NBA-Partie in Deutschland

Franz Wagner („Ich kann es noch immer nicht glauben, dass wir hier sind“) gab nach mehrwöchiger Pause wegen einer Sprunggelenkverletzung ausgerechnet an der Spree sein Comeback. Der ältere Bruder bestritt seine zweite Partie nach einem vor mehr als einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss.

Orlando mit Heimspiel-Feeling

Bei Heimspielatmosphäre geriet Orlando, ein Verfolger von Jakob Pöltls Toronto Raptors im Rennen um einen Play-off-Platz, früh im zweiten Viertel mit 20 Punkten in Rückstand. Eine beachtliche Aufholjagd brachte doch noch den Sieg. Paolo Banchero (Magic) mit 26 bzw. Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) mit 30 Zählern waren die erfolgreichsten Scorer. Für Franz und Moritz Wagner standen 18 bzw. sieben Punkte zu Buche. Tristan da Silva, dritter deutscher Spieler bei Orlando, schrieb acht Zähler an.