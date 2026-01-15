Vonn musste bangen: „Etwas Besonderes für mich!“

Ski-Ausnahmekönnerin Lindsey Vonn hat am Donnerstag in Tarvisio bange Momente erlebt. In den sozialen Netzwerken bat die US-Amerikanerin ihre Fans um Hilfe. Denn ihr ging ein besonderes sportliches Accessoire verloren ...
„Ich habe heute einen Skistock am Parkplatz verloren. Wenn Sie ihn gesehen haben, antworten Sie bitte auf diesen Beitrag. Vielen Dank!“, wandte sich Vonn am Donnerstag an ihre Fans und Follower in den sozialen Medien.
Dann die Erleichterung
Auf Rückfragen, warum ein einzelner Stock eine solch große Sache für sie sei, antwortete die 41-Jährige: „Diese Skistöcke sind 10 Jahre alt. Sie sind etwas Besonderes für mich.“ Der sentimentale Wert sei für sie nicht zu ersetzen.
Umso größer dürfte für Vonn die Erleichterung gewesen sein, als sie kurze Zeit später wieder Entwarnung geben konnte. „Skistock sichergestellt. Detective Vonn war erfolgreich“, schrieb die Ski-Queen neben einem Foto des zurückgekehrten Stocks. Einem erfolgreichen Rennwochenende scheint nun nichts mehr im Weg zu stehen.
