Vonn musste bangen: „Etwas Besonderes für mich!“

Umso größer dürfte für Vonn die Erleichterung gewesen sein, als sie kurze Zeit später wieder Entwarnung geben konnte. „Skistock sichergestellt. Detective Vonn war erfolgreich“, schrieb die Ski-Queen neben einem Foto des zurückgekehrten Stocks. Einem erfolgreichen Rennwochenende scheint nun nichts mehr im Weg zu stehen.