Crash-Könige unter sich: Die sichersten Autos 2025

Euro NCAP kürt die sichersten Newcomer des Jahres – mit klaren Klassensiegern vom Stadtflitzer bis zum SUV. Interessant: Bei den Top-Scorern dominiert eine Antriebsart.
Auch im vergangenen Jahr hat Euro NCAP zahlreiche neue oder umfassend überarbeitete Automodelle einer detaillierten Sicherheitsprüfung unterzogen. Neben der bekannten Sternebewertung vergibt das unabhängige Testkonsortium für aktive und passive Sicherheitsaspekte auch differenzierte Prozentwerte. Diese erlauben eine feinere Einordnung – und damit das Küren der jeweils sichersten Newcomer in den einzelnen Fahrzeugklassen. Die hat Euro NCAP nun veröffentlicht.
Klassenübergreifend erzielte demnach der Mercedes CLA die besten Resultate. Das kompakte Stufenheckmodell sicherte sich damit zugleich den Spitzenplatz bei den kleinen Familienautos. Für den Insassenschutz vergaben die Tester 94 Prozent für Erwachsene und 89 Prozent für Kinder. Hinzu kommen 93 Prozent beim Fußgängerschutz sowie 85 Prozent bei den Assistenzsystemen.
Bei den großen Familienautos setzte sich der Tesla Model 3 an die Spitze (90/93/89/87). In der Kategorie der kleinen SUV war mit dem Model Y (91/93/84/92) ein weiterer Tesla Klassenbester. Die großen SUV führte der Smart #5 an. Er erreichte 88 Prozent beim Erwachsenenschutz, 93 Prozent beim Kinderschutz, 84 Prozent beim Fußgängerschutz und 92 Prozent bei den Assistenzsystemen.
Bei den Stadtwagen und Minis holte der Mini Cooper E den Klassensieg (89/87/77/79). In der oberen Mittelklasse der sogenannten Executive Cars belegte schließlich der Polestar 3 den ersten Platz mit Wertungen von 90, 93, 79 und 83 Prozent.
Alle Sieger-Autos sind elektrisch angetrieben.
