Crash-Könige unter sich: Die sichersten Autos 2025

Bei den großen Familienautos setzte sich der Tesla Model 3 an die Spitze (90/93/89/87). In der Kategorie der kleinen SUV war mit dem Model Y (91/93/84/92) ein weiterer Tesla Klassenbester. Die großen SUV führte der Smart #5 an. Er erreichte 88 Prozent beim Erwachsenenschutz, 93 Prozent beim Kinderschutz, 84 Prozent beim Fußgängerschutz und 92 Prozent bei den Assistenzsystemen.