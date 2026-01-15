Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Energierechnung steigt

Heiz-Schock: Das kostet Sie jedes Minusgrad mehr

Österreich
15.01.2026 21:30
Bibbern in der Wohnung vor der Rechnung: Hat es draußen statt null Grad minus fünf Grad, ergibt ...
Bibbern in der Wohnung vor der Rechnung: Hat es draußen statt null Grad minus fünf Grad, ergibt das eine Steigerung der Heizkosten um knapp ein Drittel.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Christoph Budin und Martina Münzer-Greier

Der strengste Winter in diesem Jahrzehnt bisher mit Bibber-Nächten und Dauerfrost am Morgen lässt auch die Energiepreise steigen. Viele drehen die Heizung höher und fragen sich mit mulmigem Gefühl: Kann ich mir das noch leisten? Egal, ob Gas, Öl, Fernwärme, Pellets oder Wärmepumpe – für jedes Grad weniger zahlen wir mehr. Die „Krone“ weiß, wie viel.

0 Kommentare

General Winter hat uns weiter fest im Griff. Während die vergangenen Jahre etwa in Ostösterreich das Thermometer nicht einmal in der Nacht unter null Grad sank, fegt jetzt die Eispeitsche durch. So ähnlich kalt war es laut Meteorologen zuletzt Ende des vergangenen Jahrzehnts.

Bilder wie in der Arktis: Sogar Eisbrecher unterwegs
Im Wiener Hafen war sogar erstmals seit neun Jahren wieder der Eisbrecher „MS Eisvogel“ auf der Donau im Einsatz. Stolze 80 Tonnen bringt der 32 Meter lange und sechseinhalb Meter breite Schiff auf die Waage. Es zertrümmert das Eis mit der Kraft des Buges und schiebt die Schollen zur Seite. Bis zu zwölf Millimeter dicker Stahl schützt den Rumpf vor den scharfen, harten Eiskanten. Die beiden Dieselmotoren mit insgesamt 520 PS schieben den Koloss im Schritttempo Meter um Meter voran. 

Bibberwetter
Hier einige Spartipps:
  • Überheizen Sie nicht. Ess- oder Wohnzimmer angenehm temperieren, im Schlaf- oder Kinderzimmer darf es ruhig ein wenig kühler sein.
  • Regelmäßige Kontrollen sind wichtig, weil zu geringer Druck oder Luft (im Notfall Wasser nachfüllen) das Heizsystem stört und mehr Energie verbraucht wird.
  • „Energiefresser“ sind auch die typischen Heizkörpernischen in vielen Gemeinde- oder Altbauten, da dort die Außenmauern besonders dünn sind.

Sechs Prozent mehr durch einen Grad weniger
Beim derzeitigen Dauerfrost flüchten sich viele in die warme Stube. Sinkt aber die Temperatur, steigt natürlich im Gegenzug die Energierechnung. Egal, ob mit Gas, Öl, Fernwärme, Pellets oder Wärmepumpe geheizt wird: die Tiefkühler-Temperaturen schlagen sich aufs Geldbörsel nieder.

Als Faustregel von Experten des EVN-Konzerns gilt: Ein Grad weniger treibt die Heizabrechnung im Schnitt um sechs Prozent in die Höhe. Ist es in einem Monat also um fünf Grad kälter, steigen die Kosten um 30 Prozent. 

Lesen Sie auch:
Die bisherigen Maßnahmen haben wenig gebracht, Strom ist deutlich teurer als in anderen Ländern.
Energiemanager fordert
„Wir brauchen regulierten Strompreis für alle“
15.01.2026
Krone Plus Logo
Ruhiger Traum-Raum
Im Schlafzimmer darf es nicht zu „heiß“ hergehen!
15.01.2026
Tödliche Kälte in Wien
Obdachlose erfroren: Caritas mit dringendem Appell
15.01.2026

Bei vier Millionen Haushalten läppert sich was zusammen
Die Kosten variieren natürlich stark von der Art der Energieträger, der Quadratmetergröße und wie gedämmt ist. Nimmt man aber eine durchschnittliche Familie, kann es in einer Wohnung zu Mehrkosten von mindestens 30 Euro pro Monat und in einem Haus gar bis zu 50 Euro führen. Bei mehr als vier Millionen Haushalten im Land ergibt das somit gleich Hunderte Millionen Euro!

Angesichts der hohen Energiepreise und der derzeitigen Temperaturen haben wir unsere Leser gefragt, ob sie beim Heizen bereits sparen müssen:

Die Antwort der 14.702 Teilnehmenden bei unserer Frage des Tages vom Donnerstag: 53 Prozent gaben an, sie müssten sich beim Heizen einschränken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OstösterreichArktisDonau
WinterSchiffStahl
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
457.364 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
200.064 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
179.966 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Österreich
Energierechnung steigt
Heiz-Schock: Das kostet Sie jedes Minusgrad mehr
Ermittlungen laufen
Fall Johanna G.: Polizist sitzt jetzt in U-Haft
Feuerwehr lobt
Mitarbeiter evakuierten während Brand Diskonter
Kritiker empört
Steiermark: Pflegeschüssel könnte abgesenkt werden
„Ihr kommt nicht raus“
Florianis eingesperrt: Haftstrafe für 57-Jährigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf