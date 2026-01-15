Heiz-Schock: Das kostet Sie jedes Minusgrad mehr

Bei vier Millionen Haushalten läppert sich was zusammen

Die Kosten variieren natürlich stark von der Art der Energieträger, der Quadratmetergröße und wie gedämmt ist. Nimmt man aber eine durchschnittliche Familie, kann es in einer Wohnung zu Mehrkosten von mindestens 30 Euro pro Monat und in einem Haus gar bis zu 50 Euro führen. Bei mehr als vier Millionen Haushalten im Land ergibt das somit gleich Hunderte Millionen Euro!