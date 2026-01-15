So stark lässt Schnellladen den Auto-Akku altern

Die Art, wie moderne Elektroautos geladen werden, hat messbaren Einfluss auf die Alterung der Traktionsbatterie. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Telematikspezialisten Geotab, der reale Batteriedaten aus mehr als 22.700 Elektrofahrzeugen von 21 Marken über mehrere Jahre analysiert hat. Trotz des steigenden Anteils von Schnellladungen bleiben die Akkus demnach deutlich länger einsatzfähig, als es die meisten Flottenbetreiber in ihren Austauschzyklen kalkulieren. Auch eine intensive Nutzung gilt damit weiterhin als wirtschaftlich vertretbar.