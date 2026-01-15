Vorteilswelt
Eiskunstlauf

Izzo/Maierhofer bei EM-Debüt auf Rang zwölf

Wintersport
15.01.2026 23:08
Gabriella Izzo und Luc Maierhofer
Gabriella Izzo und Luc Maierhofer(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gabriella Izzo und Luc Maierhofer haben bei ihrer ersten gemeinsamen Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Sheffield mit 158,08 Punkten Rang zwölf erreicht.

0 Kommentare

Das österreichische Duo verlor am Donnerstag in der Kür mit 16 Paaren im Vergleich zum Kurzprogramm eine Position. EM-Gold sicherten sich die Georgier Anastasiia Metelkina/Luka Berulava mit 215,76 Zählern.

Im Kurzprogramm der Männer belegte der Tiroler Maurizio Zandron mit 67,68 Punkten den 19. Rang. In Führung lag vor der Kür am Samstag der Georgier Nika Egadze mit 91,28 Zählern.

