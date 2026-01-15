Oststeirisches Landhotel muss Konkurs anmelden

Buchungen blieben aus

Die Eigentümer gaben an, dass die gewünschten Umsätze schlichtweg nicht erreicht werden konnten. Insbesondere seien die Buchungen für Firmenseminare ausgeblieben. Auch der Neustart des Restaurants sei nicht erfolgreich gewesen. Zum Insolvenzverwalter wurde Bertram Schneeberger Habersdorfer bestellt. Ob eine Fortführung oder Sanierung realistisch ist, ist noch unklar.