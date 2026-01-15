Oststeirisches Landhotel muss Konkurs anmelden

Für das Hotel Landliebe, das erst vor einem knappen Jahr in Söchau in der Steiermark eröffnete, wurde ein Insolvenzverfahren eingebracht. Schulden in der Höhe von 1,8 Millionen Euro stehen Aktiva von 1,7 Millionen Euro gegenüber.
Erst vor einem knappen Jahr sperrte das Hotel Landliebe in Söchau auf – aufwendige und liebevolle Vorbereitungen flossen in die Eröffnung. Doch nach nur zehn Monaten schlitterte der Betrieb – bestehend aus Hotel und Restaurant – in die Pleite. Am Donnerstag wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Graz eröffnet, berichten KSV1870 und AKV.
Buchungen blieben aus
Die Eigentümer gaben an, dass die gewünschten Umsätze schlichtweg nicht erreicht werden konnten. Insbesondere seien die Buchungen für Firmenseminare ausgeblieben. Auch der Neustart des Restaurants sei nicht erfolgreich gewesen. Zum Insolvenzverwalter wurde Bertram Schneeberger Habersdorfer bestellt. Ob eine Fortführung oder Sanierung realistisch ist, ist noch unklar.
