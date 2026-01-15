Geld kam! Austria-Goalie kennt schlimmere Zeiten

Austria Klagenfurts Goalie Adnan Kanuric erlebte gar schon schlimmere finanzielle Phasen in seiner Karriere – er erklärt auch die aktuelle Situation beim Zweitligisten, hat einen großen Wunsch. Am morgigen 16. Jänner hätten aufgrund der Mahnfristen in Summe neun Profis weg sein können – was sich nun in letzter Sekunde geändert hat! Mitte kommender Woche endet die zweiwöchige Frist zur Abwendung des drohenden Insolvenzverfahrens.