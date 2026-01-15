Geld kam! Austria-Goalie kennt schlimmere Zeiten

LIVE: Querfeld verpasst den Ausgleich
Deutsche Bundesliga
Austria Klagenfurts Goalie Adnan Kanuric erlebte gar schon schlimmere finanzielle Phasen in seiner Karriere – er erklärt auch die aktuelle Situation beim Zweitligisten, hat einen großen Wunsch. Am morgigen 16. Jänner hätten aufgrund der Mahnfristen in Summe neun Profis weg sein können – was sich nun in letzter Sekunde geändert hat! Mitte kommender Woche endet die zweiwöchige Frist zur Abwendung des drohenden Insolvenzverfahrens.
Fristen abgelaufen! Mit 16. Jänner hätte Zweitligist Austria Klagenfurt einen weiteren großen Teil seiner Spieler verlieren können – zumal diese drei Gehälter und sämtliche Herbst-Prämien eingemahnt hatten ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.