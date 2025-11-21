Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr Kontrollen

Sperrmüll-Ärger: Leser entsetzt über Zustände

Wien
21.11.2025 11:00
Auch ein Plüschtiger wurde beim illegalen Müllberg ausgesetzt.
Auch ein Plüschtiger wurde beim illegalen Müllberg ausgesetzt.(Bild: zVg)

Massive Vermüllung in Wien-Hernals. Gleich mehrere „Krone“-Leser machen ihrem Ärger Luft: „Als würden wir auf einer Deponie leben.“

0 Kommentare

Früher Morgen in Hernals, mehrere Leser sind wie täglich unterwegs – und stoßen erneut auf das gleiche Bild: Sperrmüll, Schrott, Abfälle, achtlos neben Containern abgeladen. „Die Fotos zeigen den Zustand. Es wird immer schlimmer“, klagen die Hernalser der „Krone“ ihr Leid.

Regelmäßig wird bei den städtischen Müllinseln auch Sperrmüll abgestellt, der eigentlich auf den ...
Regelmäßig wird bei den städtischen Müllinseln auch Sperrmüll abgestellt, der eigentlich auf den Mistplatz gehört.(Bild: zVg)

Die 48er müssen es wieder richten
Der Tenor ist klar: Rücksichtslosigkeit breitet sich aus, und die Mitarbeiter der MA 48 müssen es ausbaden. Ein Leser bringt es auf den Punkt: „Die verbringen Stunden mit Mist, den manche einfach auf die Straße stellen.“ Schon einfache Regeln, so der Vorwurf, würden konsequent ignoriert.

Das gehört auf dem Mistplatz
Das gehört auf dem Mistplatz(Bild: zVg)

Es drohen bis zu 1000 Euro Strafe
Bei der Stadt Wien spricht man von einigen schwarzen Schafen. MA-48-Sprecherin Sandra Holzinger erklärt: „Durch das Wiener Reinhaltegesetz im Jahr 2008 und die WasteWatcher-Kontrollen konnte die Menge illegal abgelagerten Sperrmülls um rund 50 Prozent reduziert werden.“ Aber: Unbelehrbaren drohen dennoch hohe Strafen. Bis zu 1000 Euro müssen diese unter Umständen hinblättern und ihren Müll erst recht selbst entsorgen.

Lesen Sie auch:
Der jüngste Tatort im dritten Bezirk. Die gute Nachricht: Mistkübel selbst brennen nicht, sie ...
Serientäter?
Gelbe Tonnen im Visier von Feuerteufel
29.09.2025
„Fenster nicht öffnen“
Mistplatz in Gemeindebau geht schon täglich über
17.11.2025

Nur fadenscheinige Ausreden
Häufig würden Täter argumentieren, jemand könne die abgestellten Stücke „vielleicht brauchen“. Holzinger stellt klar: Das sei kein Rechtfertigungsgrund. Wien betreibe ein dichtes Netz an Mistplätzen. Dort können auch brauchbare Altwaren abgegeben werden. Den Lesern reicht das nicht: Sie fordern härtere Kontrollen – und endlich eine saubere Nachbarschaft. 

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.275 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
166.145 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
145.790 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
661 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Wien
Mehr Kontrollen
Sperrmüll-Ärger: Leser entsetzt über Zustände
Nächtliche Arbeiten
Achtung, Autofahrer: Zwei Tunnelsperren bei Wien
Shakespeare pur
„Sommernachtstraum“ wie damals in der Josefstadt
Auch bei Minusgraden
In Birkenstock-Schlapfen um die Eishockey-Welt
Dealte im großen Stil
Busfahrer-Ehepaar kochte Crystal Meth in der Küche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf