Sperrmüll-Ärger: Leser entsetzt über Zustände

Es drohen bis zu 1000 Euro Strafe

Bei der Stadt Wien spricht man von einigen schwarzen Schafen. MA-48-Sprecherin Sandra Holzinger erklärt: „Durch das Wiener Reinhaltegesetz im Jahr 2008 und die WasteWatcher-Kontrollen konnte die Menge illegal abgelagerten Sperrmülls um rund 50 Prozent reduziert werden.“ Aber: Unbelehrbaren drohen dennoch hohe Strafen. Bis zu 1000 Euro müssen diese unter Umständen hinblättern und ihren Müll erst recht selbst entsorgen.