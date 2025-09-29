Gelbe Tonnen im Visier von Feuerteufel

Wiederholungstäter, aber unbekannt

„Sehr oft werden die Täter von der Polizei erwischt, vor allem wenn es Wiederholungstäter sind“, so eine Sprecherin. Doch die Sorge im Grätzel bleibt. „Vielleicht war der Täter zwischendurch aus dem Verkehr gezogen und ist jetzt zurück“, mutmaßt Grebner. Konkrete Hinweise fehlen jedoch bislang.

Klar ist nur: Jede zerstörte Mülltonne kostet die Stadt 530 Euro.