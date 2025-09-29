Gelbe Tonnen im Visier von Feuerteufel

Im dritten Wiener Bezirk brannten wieder Mülltonnen. Kein Einzelfall. Die FPÖ vermutet einen Serientäter. Denn auch ein Auto wurde unlängst abgefackelt.
Auf der Landstraße herrscht Unsicherheit. Gleich mehrfach gingen in den vergangenen Monaten Müllcontainer in Flammen auf. Anwohner sprechen von einem „Feuerteufel“, der sein Unwesen treibt. FPÖ-Klubobmann Werner Grebner erinnert sich: „Es war zweimal hintereinander beim Fasanplatz. Das ist zwar schon länger her, aber jetzt brennt es wieder“.
Die Tatorte? Plastikmülltonnen, gut sichtbar am Straßenrand. „In Wohnhausanlagen ist bisher zum Glück nichts passiert“, stellt Grebner klar. Doch auch Fahrzeugbrände gab es bereits – ein Auto ging in der Nähe der Viaduktgasse lichterloh in Flammen auf, nachdem ein Zeuge eine brennende Kiste darunter gesehen haben will.
Brände schlagen politische Wellen
Politisch hat die Serie längst Wellen geschlagen. FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Stumpf schlägt Alarm: „Im dritten Bezirk häufen sich Brandanschläge. Die Vorgehensweise legt nahe, dass ein Täter oder eine Tätergruppe dahintersteckt. Ich bringe dazu eine Anfrage im Gemeinderat ein.“
Die Stadt Wien sieht die Lage nüchterner. Laut MA 48 gab es heuer bisher „einen Vorfall innerhalb der letzten 14 Tage“. Insgesamt liege man bei rund einem Brand pro Woche. 2024 waren es 50 Fälle – angesichts von 475.000 Müllbehältern eine überschaubare Zahl.
Wiederholungstäter, aber unbekannt
„Sehr oft werden die Täter von der Polizei erwischt, vor allem wenn es Wiederholungstäter sind“, so eine Sprecherin. Doch die Sorge im Grätzel bleibt. „Vielleicht war der Täter zwischendurch aus dem Verkehr gezogen und ist jetzt zurück“, mutmaßt Grebner. Konkrete Hinweise fehlen jedoch bislang.
Klar ist nur: Jede zerstörte Mülltonne kostet die Stadt 530 Euro.
